Gerhard Feige, der katholische Bischof von Magdeburg, spricht sich klar gegen die AfD aus – und wird deshalb zur Zielscheibe des Hasses. Als junger Priester in der DDR hat er schon einmal ein kirchenfeindliches Regime erlebt.

Gerhard Feige kommt zu Fuß zum Interview ins Burkardushaus, das Tagungszentrum des Bistums Würzburg. Der 74-Jährige, seit 2005 Bischof von Magdeburg, ist einer von nur zwei aus Ostdeutschland stammenden Diözesanbischöfen. Auf dem Katholikentag ist er ein gefragter Gesprächspartner, um den Stand des Bistums drängen sich die Kamerateams. Wenige Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gilt Feige als einer der profiliertesten Kritiker der AfD.