Von Jan Bielicki

Sie hatte sich den Umhang aus Opossum-Pelz übergeworfen, das Prachtgewand der Ureinwohner Südostaustraliens. Aber eben nicht zu Ehren des Besuchs aus dem fernen London, sondern im Gegenteil: „Sie sind nicht unser König“, rief sie Charles entgegen, als der Monarch, zu dessen vielen Titeln auch „von Gottes Gnaden König von Australien“ gehört, seine Rede im Parlament in der Hauptstadt Canberra beendet hatte. „Sie haben Genozid an unserem Volk begangen“, schrie Lidia Thorpe, „geben Sie uns zurück, was Sie uns gestohlen haben, unsere Leichen, unsere Schädel, unsere Babys, unser Volk!“ Dann drängten Sicherheitskräfte die Senatorin aus dem Saal.