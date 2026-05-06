Allein im Jahr 2024 wurden in Deutschland 16 354 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Eine Schätzung besagt, dass pro Schulklasse ein bis zwei Kinder betroffen sind, teils mit schwerwiegenden Folgen für ihre psychische und körperliche Gesundheit. Die genauen Zahlen sind schwer festzustellen, da viele Fälle erst gar nicht angezeigt oder bekannt werden. Die meisten passieren im privaten Umfeld. Doch selbst zu Fällen an öffentlichen Schulen und Kitas gibt es nicht immer zuverlässige Statistiken.