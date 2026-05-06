Allein im Jahr 2024 wurden in Deutschland 16 354 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Eine Schätzung besagt, dass pro Schulklasse ein bis zwei Kinder betroffen sind, teils mit schwerwiegenden Folgen für ihre psychische und körperliche Gesundheit. Die genauen Zahlen sind schwer festzustellen, da viele Fälle erst gar nicht angezeigt oder bekannt werden. Die meisten passieren im privaten Umfeld. Doch selbst zu Fällen an öffentlichen Schulen und Kitas gibt es nicht immer zuverlässige Statistiken.
Sexualisierte GewaltWurden Missbrauchsopfer aus „Ignoranz“ nicht entschädigt?
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Betroffenen von Missbrauch könnte aus Unwissen viel Geld aus Unfallversicherungen entgangen sein. Die Linke im Bundestag fordert Aufklärung, doch die Bundesregierung sieht keinen gesetzlichen Handlungsbedarf.
Von Vinzent-Vitus Leitgeb und Annette Zoch
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