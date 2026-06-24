Vom Handyverbot an Schulen bis zum „KI-Seepferdchen“: Die Expertenkommission der Bundesregierung gibt etliche Ratschläge – nur nicht bei der umstrittensten Frage.

Es hat gedauert, bis Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) erklärt hat, wie sie zu einem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche steht. Immer wieder verwies sie auf die Arbeit der von ihr eingesetzten Kommission für Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Nun liegen 56 Handlungsempfehlungen vor, doch ausgerechnet in dieser Frage legen sich die Autorinnen und Autoren nicht fest.