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Soziale MedienKein Tiktok, Snapchat und Insta für Kinder?

Lesezeit: 4 Min.

Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU hat sich für eine Altersgrenze von 13 Jahren ausgesprochen.
Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU hat sich für eine Altersgrenze von 13 Jahren ausgesprochen. Jochen Tack/Imago

Vom Handyverbot an Schulen bis zum „KI-Seepferdchen“: Die Expertenkommission der Bundesregierung gibt etliche Ratschläge – nur nicht bei der umstrittensten Frage.

Von Valerie Höhne, Berlin

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Es hat gedauert, bis Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) erklärt hat, wie sie zu einem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche steht. Immer wieder verwies sie auf die Arbeit der von ihr eingesetzten Kommission für Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Nun liegen 56 Handlungsempfehlungen vor, doch ausgerechnet in dieser Frage legen sich die Autorinnen und Autoren nicht fest.

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