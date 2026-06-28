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Missbrauch von Kindern und Jugendlichen„Die extreme Rechte hat den Kinderschutz für sich entdeckt“

Lesezeit: 5 Min.

Eine junge Frau liegt gestresst auf dem Sofa und versteckt ihren Kopf mit einem Kissen. Auch Opfer von sexualisierter Gewalt können unter psychischen Erkrankungen leiden und wollen sich mitunter verkriechen
Eine junge Frau liegt gestresst auf dem Sofa und versteckt ihren Kopf mit einem Kissen. Auch Opfer von sexualisierter Gewalt können unter psychischen Erkrankungen leiden und wollen sich mitunter verkriechen IMAGO/imageBROKER/stefania

Sexualisierte Gewalt an Kindern sei noch alltäglicher geworden, sagt Kerstin Claus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung.  Warum es gefährlich ist, wenn der Staat hier versagt.

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Im Jahr 2010 richtete die Bundesregierung den „Runden Tisch Kindesmissbrauch“ ein, als Reaktion auf den Missbrauchsskandal. Und sie machte Ex-Familienministerin Christine Bergmann zur ersten „Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs“ (UBSKM). Grundlage für das Amt war zunächst nur ein Kabinettsbeschluss, seit einem Jahr ist es gesetzlich verankert. Zeit für eine Bilanz mit der derzeitigen Amtsinhaberin, der früheren Journalistin Kerstin Claus.

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