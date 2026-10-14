Die Bedeutung von Schulen für den Kinderschutz in Deutschland kann, da sind sich Expertinnen und Experten einig, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Da wegen der strikten Schulpflicht so gut wie jedes Kind zur Schule geht, könnte dort potenziell auch jedes Kind Hilfe erhalten, das von sexualisierter Gewalt oder anderen Kindeswohlgefährdungen betroffen ist. Durchschnittlich ein bis zwei Schüler, die sexualisierte Gewalt erleiden, sitzen Schätzungen zufolge in jeder Klasse. Die Zahl der Betroffenen in der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2025 stieg um 4,7 Prozent auf 17 126 Fälle. 2024 gab es zudem einen Höchststand von 72 800 Kindeswohlgefährdungen im Land.