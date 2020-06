Betreiber und Nutzer von Kinderpornografie-Foren im Internet sollen nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung härter bestraft werden. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) regte am Sonntag in München für das Betreiben solcher Marktplätze einen eigenen Tatbestand mit einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren an. Wer in solchen Foren kinderpornografisches Material hochlade, sollte strafrechtlich genauso behandelt werden wie gewerbs- oder bandenmäßig handelnde Täter, sagte Eisenreich. Das wäre mit einer Strafandrohung von ein bis zehn Jahren Gefängnis verbunden. "Wer im Internet einen Marktplatz für Kinderpornografie betreibt, bereitet damit den Nährboden für weitere Missbrauchstaten", begründete Landesjustizminister Eisenreich seinen Vorstoß.