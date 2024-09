Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat die begonnene Impfkampagne gegen das Poliovirus als lebenswichtig für die Kinder im Gazastreifen bezeichnet, aber eine weitergehende Forderung hinzugefügt: „Kinder in Gaza erhalten heute dringend benötigte Polio-Impfstoffe“, schrieb Tedros in einer Mitteilung. Doch es gelte auch: „Letztlich ist der beste Impfstoff für diese Kinder der Frieden.“ Am Sonntagmorgen hat im zentralen Abschnitt des Gazastreifens das Impfen begonnen, inmitten breitflächiger Zerstörungen durch die israelische Armee; insgesamt sollen in den kommenden Tagen 640 000 Kinder unter zehn Jahren erreicht werden. Dies soll eine Ausbreitung des Virus verhindern. Kürzlich hatte es den ersten Fall von Kinderlähmung seit 25 Jahren in dem umkämpften Palästinensergebiet gegeben.