Untersuchung in einer Klinik in Freiburg. Die Kliniken fürchten besonders das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), an dem Säuglinge und Kleinkinder schwer erkranken können.

Von Rainer Stadler

Wolfgang Kölfen hat mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Kindermedizin, 22 Jahre davon war er Chefarzt in Mönchengladbach. Zudem ist er Generalsekretär des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD), er kennt die aktuelle Lage in den deutschen Kinderkliniken. "Wir haben schlechte Nachrichten an vielen Fronten, und jetzt kommt erst der Winter", sagt er. "Aber es gibt Hoffnung."