Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert eine Absenkung des Wahlalters. Es brauche eine überparteiliche Initiative für diesen Schritt, erklärte die Organisation am Dienstag in Berlin. Von der europäischen bis zur kommunalen Ebene solle das Wahlalter zunächst auf 16, später auf 14 Jahre abgesenkt werden (. Die Vizepräsidentin des Kinderhilfswerks, Anne Lütkes, erhofft sich davon auch eine Stärkung der Demokratie, die von jeder Generation neu gelernt werden müsse. Kinder und Jugendliche müssten in die Lage versetzt werden, "diese für unsere Gesellschaft existenzielle Aufgabe übernehmen zu können", so Lütkes. Über ein niedrigeres Wahlalter hätten sie die Möglichkeit, ihre Wünsche und Vorstellungen in den politischen Prozess einzubringen. Dagegen sei die Koppelung der Wahlaltersgrenze an die Volljährigkeit "antiquiert". Bei Landtagswahlen in Brandenburg, Schleswig-Hostein und Bremen können Jugendliche bereits jetzt mit 16 Jahren wählen.