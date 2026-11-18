Das Bundeskabinett hat die ehemalige Bundesministerin Svenja Schulze (SPD) als Kandidatin für den Posten der Exekutivdirektorin des UN-Kinderhilfswerks Unicef nominiert. Derzeit hat Catherine Russell (USA) den Posten inne. Die Entscheidung über die Nachfolge trifft der UN-Generalsekretär. „Svenja Schulze hat als langjährige Bundesministerin ausgewiesene Expertise darin, erfolgreich internationale Partner an einen Tisch zu holen, Ressourcen zu mobilisieren und ganz konkrete Verbesserungen zu bewirken“, sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) über ihre Vorgängerin. Als national wie international außerordentlich gut vernetzte und hochgeschätzte Führungspersönlichkeit sei sie die beste Wahl für dieses wichtige Amt.