Das Land Nordrhein-Westfalen lässt Medikamententests an Kindern und Jugendlichen bis ins Jahr 1980 untersuchen. Untersucht werden sollen solche Vorfälle in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und der Psychiatrie von 1946 bis 1980, wie das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales am Samstagabend mitteilte. Dazu wurde eine Studie in Auftrag gegeben.

Sie soll die Hintergründe und das Ausmaß der Medikamententests in NRW-Heimen aufdecken. Auch der Einsatz von Arzneimitteln zur Disziplinierung oder Ruhigstellung von Kindern und Jugendlichen soll aufgeklärt werden. Die Forschenden wollen dazu beispielsweise in Archiven von Einrichtungen und Arzneimittel-Firmen recherchieren. Auch Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind geplant.