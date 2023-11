Die Bundesagentur für Arbeit hält einen pünktlichen Start der geplanten Kindergrundsicherung zum Jahresanfang 2025 für ausgeschlossen. Die Behörde hält allenfalls einen schrittweisen Einstieg ab Juli 2025 für machbar, wie BA-Vorständin Vanessa Ahuja am Mittwoch erklärte. "Wir können diese große Aufgabe der Kindergrundsicherung stemmen, brauchen dafür aber ab dem Zeitpunkt der Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat eine ausreichende Vorlaufzeit", sagte Ahuja. "Deswegen kann die BA die Kindergrundsicherung stufenweise ab Juli 2025 starten." Derzeit ist nicht absehbar, wann das Vorhaben Bundestag und Bundesrat passiert haben könnte. Im Bundestag wird der Gesetzentwurf von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) an diesem Donnerstag in erster Lesung beraten.