Ampelkoalition einigt sich bei Kindergrundsicherung. Die Regierung hat nach der Sommerpause dort weiter gemacht, wo sie aufgehört hat: mit Streit. Nun wurde - kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg - immerhin zwischen Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus eine Einigung erzielt. Offenbar musste der Kanzler in stundenlangen Gesprächen vermitteln. Wie viel Geld die Grünen-Politikerin für die neue Leistung einplanen kann, ist noch unklar. Details sollen am Vormittag mitgeteilt werden. Zum Artikel

SPD spricht sich für bundesweiten Mietenstopp aus. An diesem Montag will sich die SPD-Bundestagsfraktion bei ihrer Klausur mit Wohnungsmangel und den allzu stark steigenden Mieten befassen. Reformideen gibt es viele. So sollen Vermieter in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete in drei Jahren nur maximal um sechs Prozent erhöht dürfen. Außerdem will die SPD die Vermietung von möblierten Wohnungen und die sogenannten Indexmieten stärker regulieren. Doch die FDP lehnt viele der Vorhaben ab. Zum Artikel

Warum Ministerpräsident Söder in einem Dilemma steckt. Seit Aiwangers Bruder gesagt hat, dass er der Verfasser des Auschwitz-Pamphlets gewesen sei, stellen sich noch mehr Fragen. Sollte es so sein: Warum hatte Hubert Aiwanger es dann in der Tasche, warum ließ er sich dafür bestrafen? Sicher ist: In Bayern gerät dadurch jetzt vieles ins Wanken. Zur Seite-Drei-Reportage (SZ Plus)

Fachleute: mehr Covid-Ansteckungen, aber keine überfüllten Intensivstationen. Seit einigen Wochen steigen die Corona-Zahlen wieder an. Experten rechnen mit moderaten Erkrankungen und nur mit einzelnen schweren Verläufen. Die vor Kurzem in einigen Ländern aufgetauchte Omikron-Variante BA.2.86 ist in Deutschland noch nicht dokumentiert. Sie hat zahlreiche Veränderungen in ihrem Erbgut angehäuft, was zur Folge haben könnte, dass Impfstoffe vor ihr nicht so effektiv schützen. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij will Korruption mit Landesverrat gleichsetzen lassen. Der ukrainische Präsident schlägt diese Maßnahme für die Dauer des Krieges vor. Damit die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im kommenden Jahr stattfinden können, seien Gesetzesänderungen, Gelder ausländischer Partner und internationale Wahlbeobachter erforderlich. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Religiöse Kräfte in Israel versuchen, Geschlechtertrennung durchzusetzen. Liberale Israelinnen und Israelis werfen der rechts-religiösen Regierung vor, das Land gezielt umgestalten zu wollen. Das zeige sich auch in Initiativen, die schrittweise die Trennung der Geschlechter herbeiführen und Frauen aus dem öffentlichen Raum verdrängen sollten. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Leichtathleten erstmals ohne WM-Medaille. Letzte Chance vertan: Speerwerfer Julian Weber wird zum Abschluss der Weltmeisterschaft in Budapest nur Vierter. Eine Überraschung der positiven Art schaffte Hochspringerin Christina Honsel, die mit überquerten 1,94 Metern Achte wurde, nachdem sie im Freien vor der WM nicht mehr als 1,83 Meter geschafft hatte. Zum Artikel

