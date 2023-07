Kindergrundsicherung:Ein Kanzler-Brief für jede Lesart

Von Markus Balser, Claus Hulverscheidt, Roland Preuß und Henrike Roßbach, Berlin

Er ist nicht besonders lang, der Brief des Kanzlers an die Bundesfamilienministerin. Vier Absätze, mit ein bisschen weniger Weißraum hätte alles auf eine Seite gepasst. Trotzdem ist am Tag danach, nachdem Olaf Scholz (SPD) in Sachen Kindergrundsicherung Lisa Paus (Grüne) seine Wünsche schriftlich übermittelt hat, die Lage so unübersichtlich, als hätte das Kanzleramt eine vielseitige, äußerst komplizierte Abhandlung mit reichlich Interpretationsspielraum verschickt.