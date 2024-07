Von Markus Balser, Claus Hulverscheidt, Paul-Anton Krüger, Sina-Maria Schweikle, Vivien Timmler, Berlin

Das erste Opfer der Haushaltseinigung ist die Kindergrundsicherung. Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass das Prestigeprojekt von Lisa Paus (Grüne) gescheitert ist – zumindest in der Form, in der es sich die Bundesfamilienministerin vorgestellt hat. Keine neue Behörde, keine neuen Stellen, keine neuen Strukturen. Stattdessen verkündeten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitag in ihrer Pressekonferenz nach der Haushaltseinigung, dass der Kindersofortzuschlag für Familien, die Bürgergeld beziehen, von 20 auf 25 Euro erhöht werden solle.