Eine rasche Einigung im Bundestag über die vom Bundeskabinett beschlossene Kindergrundsicherung wird es offenbar nicht geben. Johannes Vogel, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der Umsetzung der Sozialreform der grünen Familienministerin Lisa Paus gehe "Gründlichkeit vor Schnelligkeit". Seine Fraktion habe an den Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung "noch viele offene Fragen", so Vogel, "etwa ob Bürokratie wirksam abgebaut wird, die neue Administration und Behördenaufteilung so wirklich funktioniert". Auch müsse noch geklärt werden, inwieweit sich die Sozialreform zur Bekämpfung von Kinderarmut mit der Schaffung von Arbeitsanreizen vereinen lasse, sagte der FDP-Politiker. Bisher ist ein Inkrafttreten der Kindergrundsicherung am 1. Januar 2025 geplant, was wegen dafür nötiger Verwaltungsreformen ohnehin schon als zeitlich ambitioniert gilt.