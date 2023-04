Kindergrundsicherung:Leben zwischen Not und Bürokratie

Leben zwischen Not und Bürokratie

Die Bundesregierung will es Familien erleichtern, Unterstützung zu bekommen.

Damit Kinder nicht in Armut aufwachsen, verspricht der Staat finanzielle Hilfe. Doch viele gehen leer aus. Warum Familien an den Anträgen verzweifeln - und was die Kindergrundsicherung daran ändern soll.