Kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg einigen sich Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner. Details geben sie ab 11 Uhr bekannt. Die Pressekonferenz im Livestream.

Die Ampel-Koalition plant für die Kindergrundsicherung ab 2025 Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro ein, wie die SZ aus Koalitionskreisen erfuhr. Es werde von einem leichten Anstieg der Höhe der Leistungen und einem höheren Empfängerkreis ausgegangen - und deswegen mehr Geld eingeplant. Durch die Zusammenlegung von bisher getrennten Leistungen soll es demnach keine Schlechterstellung geben. Betroffene Familien sollen also nicht weniger Geld erhalten als vorher.

In der Kindergrundsicherung, über die die Ampel seit Langem diskutiert hat, sollen bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder der Kinderzuschlag gebündelt werden. Durch mehr Übersicht und über eine zentrale Plattform sollen auch viele Familien erreicht werden, die bisher wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden ihnen zustehende Gelder nicht abrufen. Der finanzielle Bedarf für Kinder soll außerdem neu berechnet und an die aktuelle Lebenswirklichkeit angepasst werden.

Weitere Details sollen am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz mit Familienministerin Lisa Paus (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) bekanntgegeben werden.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Allerdings gingen der nun erfolgten Einigung monatelange Grundsatzdiskussionen vor allem zwischen den Grünen und der FDP in der Ampelkoalition voraus. Am Sonntagabend waren Bundeskanzler Olaf Scholz, Paus und Lindner zu Gesprächen im Kanzleramt zusammengekommen. Gegen Mitternacht wurde bekannt, dass man sich bei der Kindergrundsicherung zusammengerauft hat.