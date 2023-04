Für Familien mit Kindern sei bereits viel passiert, sagt Lindner. So sei das Kindergeld auf 250 Euro erhöht worden.

Von Markus Balser, Berlin

Nur wenige Tage nach der Einigung in der Verkehrs- und Klimapolitik droht der Ampelkoalition bei einer wichtigen Sozialreform heftiger neuer Streit. Die Ablehnung der Kindergrundsicherung von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner stößt beim Koalitionspartner auf heftige Kritik. "Wer eine gute Zukunft für Deutschland will, der darf jetzt nicht an unseren Kindern sparen", sagt der Vizechef der Grünen-Fraktion, Andreas Audretsch, der Süddeutschen Zeitung. "Man kann nicht über Fachkräftemangel klagen und gleichzeitig Kinderarmut ignorieren."