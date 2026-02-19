Eltern sollen künftig nach der Geburt einer Tochter oder eines Sohns automatisch Kindergeld erhalten. Der bisher erforderliche Antrag muss in den allermeisten Fällen nicht mehr gestellt werden. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den das Bundesfinanzministerium jetzt fertiggestellt hat. „Wir wollen einen modernen Staat, der für die Menschen da ist. Deshalb entlasten wir Familien und schaffen Bürokratie ab“, erklärte Ressortchef Lars Klingbeil (SPD) in Berlin. Mütter und Väter könnten künftig „nach der Geburt voll und ganz für ihr Baby da sein, statt sich mit unnötigem Papierkram herumzuschlagen“.