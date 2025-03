Der Personalmangel bleibt in deutschen Kitas aus Sicht der Beschäftigten weiterhin das größte Problem. Das geht aus der neuen jährlichen Umfrage hervor, die der Deutsche Kitaleitungskongress (DKLK) auf seiner Tagung in Düsseldorf vorstellte. Demnach beklagen rund die Hälfte der befragten 2859 Kita-Leitungen, dass sie an mindestens einem Tag in der Woche mit weniger Personal als notwendig arbeiten müssen. Mehr als jede zehnte Kita kann sogar in über 60 Prozent ihrer Öffnungszeiten aus Personalmangel nur eingeschränkt arbeiten. Vor diesem Hintergrund fordert die Bildungsgewerkschaft VBE von der neuen Bundesregierung „weitere Anstrengungen zu unternehmen, um mehr Personal zu finden“. Auch die Überstunden, von denen laut Umfrage 60 Prozent der Kita-Leitungen betroffen sind, müssten auf die politische Agenda. Wegen des Personalmangels sei es auch nur selten möglich, mit den Kindern Ausflüge in die Natur zu machen.