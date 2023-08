Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Zu 99 Prozent sei die Ampelkoalition fertig mit dem Vorhaben einer neuen Kindergrundsicherung, ließ Kanzler Olaf Scholz am Freitagvormittag in Salzburg wissen. Vielleicht seien es auch "nur 98 Prozent, je nachdem, was man zählt". Wie zur Bestätigung trat Freitagnachmittag die verantwortliche Familienministerin Lisa Paus von den Grünen in Berlin noch vor die Kameras. Zum Inhalt ihres Entwurfs sagte sie lediglich, dass er auch Leistungsverbesserungen vorsehe - ein Punkt, in dem sie sich durch den Kanzler gestützt sieht.