Nirgends in Deutschland streitet man so verbissen um die Straßen wie in Berlin. Einige Eltern versuchen, den Schulweg ihrer Kinder sicherer zu machen – ein mühsames Projekt.

Von Meredith Haaf, Berlin

Sie hatten keine Chance. 89 Kilometer pro Stunde schnell war der Wagen, der Anfang August ein zweijähriges Kind und seine Mutter überfuhr, als sie gerade über den Zebrastreifen gingen. Der kleine Junge starb im Krankenhaus, die junge Frau überlebte verletzt. Anfang September landete wieder ein Zweijähriger im Krankenhaus, angefahren, nachdem er zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen war, wie die Polizei informierte. An diesem Donnerstag meldete sie, dass eine Zwölfjährige am Nachmittag auf dem Fahrrad angefahren wurde, sie wurde ins Krankenhaus gebracht.