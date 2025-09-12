Zum Hauptinhalt springen

Berliner VerkehrKein Platz für Kinder

Lesezeit: 4 Min.

Berlin ist für Kinder ein besonders gefährliches Pflaster, oft müssen sie sich auf dem Schulweg zwischen Autos durchschlängeln.
Berlin ist für Kinder ein besonders gefährliches Pflaster, oft müssen sie sich auf dem Schulweg zwischen Autos durchschlängeln. (Foto: Uwe Ernst/IMAGO/Funke Foto Services)

Nirgends in Deutschland streitet man so verbissen um die Straßen wie in Berlin. Einige Eltern versuchen, den Schulweg ihrer Kinder sicherer zu machen – ein mühsames Projekt.

Von Meredith Haaf, Berlin

Sie hatten keine Chance. 89 Kilometer pro Stunde schnell war der Wagen, der Anfang August ein zweijähriges Kind und seine Mutter überfuhr, als sie gerade über den Zebrastreifen gingen. Der kleine Junge starb im Krankenhaus, die junge Frau überlebte verletzt.  Anfang September landete wieder ein Zweijähriger im Krankenhaus, angefahren, nachdem er zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen war, wie die Polizei informierte. An diesem Donnerstag meldete sie, dass eine Zwölfjährige am Nachmittag auf dem Fahrrad angefahren wurde, sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zur SZ-Startseite

Verkehrsunfälle von Kindern
:Die Angst vor dem Schulweg

Alle 19 Minuten verunglückt in Deutschland ein Kind im Straßenverkehr. Eltern, Verbände und manche Bürgermeister wollen das nicht mehr hinnehmen. Doch der Kampf gegen die „autozentrierte Verkehrsplanung“ ist zäh.

SZ PlusVon Thomas Hummel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite