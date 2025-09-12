Sie hatten keine Chance. 89 Kilometer pro Stunde schnell war der Wagen, der Anfang August ein zweijähriges Kind und seine Mutter überfuhr, als sie gerade über den Zebrastreifen gingen. Der kleine Junge starb im Krankenhaus, die junge Frau überlebte verletzt. Anfang September landete wieder ein Zweijähriger im Krankenhaus, angefahren, nachdem er zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen war, wie die Polizei informierte. An diesem Donnerstag meldete sie, dass eine Zwölfjährige am Nachmittag auf dem Fahrrad angefahren wurde, sie wurde ins Krankenhaus gebracht.
Berliner VerkehrKein Platz für Kinder
Lesezeit: 4 Min.
Nirgends in Deutschland streitet man so verbissen um die Straßen wie in Berlin. Einige Eltern versuchen, den Schulweg ihrer Kinder sicherer zu machen – ein mühsames Projekt.
Von Meredith Haaf, Berlin
Verkehrsunfälle von Kindern:Die Angst vor dem Schulweg
Alle 19 Minuten verunglückt in Deutschland ein Kind im Straßenverkehr. Eltern, Verbände und manche Bürgermeister wollen das nicht mehr hinnehmen. Doch der Kampf gegen die „autozentrierte Verkehrsplanung“ ist zäh.
Lesen Sie mehr zum Thema