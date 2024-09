Im Schreiben der Kita, das der Vater von Josef vor wenigen Tagen erhielt, stehen Sätze, die Eltern kleiner Kinder gar nicht gern lesen: Mit seinen 28 Monaten entspreche sein Entwicklungsstand dem, „was die meisten Kinder im Alter von 17 Monaten an Fähigkeiten erworben haben“. Er sei nicht in der Lage, sprachliche Äußerungen zu verstehen oder selbst zu sprechen, das wirke sich auf seine kognitive Entwicklung aus. Die Kita mahnt, die Störung „zeitnah“ zu behandeln. Nur so sei zu verhindern, dass Josef „in seiner Entwicklung nachhaltig eingeschränkt bleibt“.

Überraschend kommt der Befund nicht für den Vater, der mit seiner Familie in München lebt und anonym bleiben will. Seine Frau und er haben vier Kinder, längst sei ihnen aufgefallen, dass mit Josef etwas nicht stimmt. Er spricht extrem undeutlich. „Mama“ oder „Papa“? Klingt beides gleich. Seit Februar steht die Diagnose fest: Paukenerguss. Das Ohr des Jungen ist schlecht belüftet, immer wieder sammelt sich dort Flüssigkeit, das Trommelfell kann nicht richtig schwingen. Eine Untersuchung in der Klinik ergab kürzlich, dass Josef fast nichts hört.

Ein „zeitnaher“ Termin in sieben Monaten

Der Schaden wäre mit einer kleinen Operation zu beheben, dem Einsatz eines sogenannten Paukenröhrchens. Erfahrungsgemäß bessern sich danach die Hör- und Sprechleistung. Der Vater hat deshalb bei mehreren HNO-Ärzten versucht, wie von der Kita angemahnt, „zeitnah“ eine OP für seinen Sohn zu vereinbaren. Der einzige Termin, der ihm angeboten wurde: im April 2025, also in gut sieben Monaten.

Die Ursache für solche Wartezeiten, die Tausende kranke Kinder und ihre Eltern überall in Deutschland aushalten müssen, ist lange bekannt, geändert hat sich nichts. Anfang 2023 protestierten HNO-Ärzte im ganzen Land gegen die niedrigen Honorare für Eingriffe, die vor allem bei Kindern häufig notwendig sind. Eingriffe wie Mandel-OPs oder eben der Einsatz von Paukenröhrchen. Die Krankenkassen hatten den aus Sicht der Ärzte ohnehin zu niedrigen Satz von etwas mehr als 100 Euro noch einmal gesenkt. Viele HNO-Spezialisten traten deshalb in den Streik und weigerten sich, diese Operationen weiter auszuführen.

Dafür gab es von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Rüffel in der Bild am Sonntag: „Kinder leiden zu lassen, um höhere Honorare zu erpressen, ist unethisch und inakzeptabel.“ Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wies in einem Statement darauf hin, dass Inhaber einer HNO-Praxis durchschnittlich 253 391 Euro brutto jährlich erwirtschafteten. Subtext: Statt zu meckern sollten die Ärzte lieber ihrer bestens bezahlten Arbeit nachgehen.

Im Juli dieses Jahres nahm der Bundesrat den Streik der HNO-Ärzte zum Anlass, vom Gesetzgeber eine „Klarstellung“ zu fordern. Sie soll gewährleisten, dass Ärzte mit OP-Lizenz, die bestimmte Eingriffe nicht ausführen wollen, von den Kassen, wenn nötig, dazu verpflichtet werden können.

Bleibt es bei dem Honorar, gibt wohl mancher HNO-Arzt die OP-Lizenz zurück

Jan Löhler, Chef des Bundesverbands der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, sieht das als feindlichen Akt. Seit fast zwei Jahren spreche sein Verband nun mit Politikern und Krankenkassen, unterbreite Lösungsvorschläge, mobilisiere Patienten. Wenn das Ergebnis die Androhung von Zwangsmaßnahmen sei, „dann können wir uns weitere Gespräche sparen“.

Löhler ärgert sich besonders über die Argumentation des GKV-Spitzenverbands. Der behauptet, die gesetzlichen Kassen würden eine Mandel-OP oder das Einsetzen eines Paukenröhrchens mit 277 Euro vergüten. Die Leistungen der HNO-Ärzte seien damit „gut honoriert“.

Löhler entgegnet, dass davon aber nur 111 Euro an den operierenden Arzt gingen. Den größeren Teil der Summe, der für Narkose, postoperative Überwachung und Nachbeobachtung vorgesehen ist, erhalte der Anästhesist. Etwas mehr als 100 Euro decke aber weder Zeitaufwand noch Kosten, die HNO-Ärzten bei den Eingriffen entstünden, etwa für die Anmietung eines Platzes im OP-Zentrum oder für Personal, Material und Desinfektion.

Wenn die Ärzte künftig zu solchen Eingriffen gezwungen werden, würden sicher einige ihre OP-Lizenz zurückgeben. Schon jetzt sei die Zahl der Ärzte gesunken, die ambulante Eingriffe bei Kindern anbieten, erklärt Löhler mit Verweis auf Erhebungen seines Verbands.

An den OPs zu sparen, kann teure Therapien oder Hörgeräte nach sich ziehen

Dass dieser Streit auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, empört nicht nur deren Eltern. Ruth Hecker, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, sagt, sie könne kaum glauben, dass die Ärzte kein ausreichendes Budget für den Eingriff bekämen. Auch volkswirtschaftlich sei es unsinnig, an der Stelle zu sparen und die Kinder „später zum Logopäden zu schicken oder andere Therapien zu verschreiben“, um deren Defizite bei der Sprachentwicklung zu korrigieren. In Einzelfällen wurden Kinder sogar mit Hörgeräten ausgestattet.

Verglichen mit den Kosten, die den Kassen dabei entstehen, sind Paukenröhrchen-OPs die weit günstigere Lösung, selbst dann, wenn die Vergütung im Sinne der HNO-Ärzte etwas angehoben würde.

Und noch eine unerwünschte Nebenwirkung hat der Honorarstreit: Weil sie in Praxen keinen Termin bekommen, wenden sich Eltern zunehmend an Kliniken. Deren Apparat ist ungleich größer als der privater Praxen. Die Honorare der Kassen decken dort noch weniger die tatsächlichen Kosten der Eingriffe als bei den niedergelassenen HNO-Ärzten. Es wird also noch teurer für Gesundheitssystem und Beitragszahler, wenn Kliniken die Paukenröhrchen einsetzen. Nur an der Misere der Kinder und Eltern ändert sich wenig: Wegen des zunehmenden Andrangs müssen sie nun auch in vielen Krankenhäusern monatelang auf einen Termin warten.

„Wer Geld oder Beziehungen hat, kann sich irgendwie helfen“, sagt Josefs Vater

Der Vater des kleinen Josef erzählt, er habe sich bei mehreren Kliniken erkundigt. Lediglich in einer privat geführten Einrichtung habe man ihm kurzfristig einen Termin angeboten. Der Haken: Er hätte 1200 Euro für die OP zahlen müssen.

Vor wenigen Tagen hat sich doch noch eine neue Option aufgetan. „Vitamin B“, sagt der Vater. In der Verwandtschaft arbeite jemand in einem Krankenhaus in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, dort habe Josef nun einen Termin Anfang November bekommen. Der Vater freut sich, dass der Leidensweg seines Sohnes bald enden könnte.

Etwas unwohl ist ihm dennoch. Seine Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitssystem in dieser Sache erinnerten eher an amerikanische Verhältnisse, sagt er. „Wer Geld oder Beziehungen hat, kann sich irgendwie helfen. Alle anderen bleiben auf der Strecke.“