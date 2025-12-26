Ein Mädchen von zwölf oder 13 Jahren ist normalerweise nicht besonders interessiert an Atom-U-Booten. Und es kann schon sein, dass Kim Ju-ae sich in ihrer kindlichen Unschuld manchmal fragt, in was für ein seltsames Leben sie da eigentlich hineingeraten ist. Aber sie ist nun mal die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un und von diesem auserwählt, eine Rolle zu spielen bei seinen Aufführungen. Also war Kim Ju-ae auch an seiner Seite, als er in einer Fabrikhalle dieses riesige bauchige Gefährt besichtigte, das Staatsmedien am Donnerstag als „8700 Tonnen schweres atomgetriebenes strategisches Lenkwaffen-U-Boot“ beschrieben.