Ein Mädchen von zwölf oder 13 Jahren ist normalerweise nicht besonders interessiert an Atom-U-Booten. Und es kann schon sein, dass Kim Ju-ae sich in ihrer kindlichen Unschuld manchmal fragt, in was für ein seltsames Leben sie da eigentlich hineingeraten ist. Aber sie ist nun mal die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un und von diesem auserwählt, eine Rolle zu spielen bei seinen Aufführungen. Also war Kim Ju-ae auch an seiner Seite, als er in einer Fabrikhalle dieses riesige bauchige Gefährt besichtigte, das Staatsmedien am Donnerstag als „8700 Tonnen schweres atomgetriebenes strategisches Lenkwaffen-U-Boot“ beschrieben.
NordkoreaDas gefährlichste Mädchen der Welt?
Lesezeit: 4 Min.
Über die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un ist nicht viel mehr bekannt, als dass es sie gibt. Aber ein Besuch in Peking dieses Jahr weist darauf hin, dass sie die Nachfolgerin ihres Vaters werden könnte.
Von Thomas Hahn, Tokio
Sicherheitspolitik:„Für Nordkorea ist Südkorea nichts als ein kaputter Geldautomat“
In Peking hat Nordkoreas Diktator Kim gerade Chinas neuestes Kriegsgerät bewundert, daheim treibt er das Atomwaffenprogramm voran. Für den Westen scheint er kaum noch ansprechbar zu sein. Der Experte Andrei Lankov erklärt, warum nur Donald Trump das ändern kann.
Lesen Sie mehr zum Thema