Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist vor dem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi eingetroffen. Im Mittelpunkt des zweiten Treffens der beiden Staatsmänner stehen am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt die Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas und mögliche Gegenleistungen der USA. Den Dienstag will Kim für einen offiziellen Staatsbesuch in Vietnam nutzen.