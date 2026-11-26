Kilmar Ábrego García aus El Salvador suchte einst Sicherheit in den USA. Er heiratete eine Amerikanerin, wurde Vater. Dann wurde er zum Opfer der Willkür des Präsidenten.

„Ich gehe frohen Mutes“, mit diesen Worten wurde Kilmar Ábrego García zitiert, als er die Vereinigten Staaten von Amerika verließ. Ábrego García, mit 16 eingewandert aus El Salvador und nun im Alter von 31 Jahren nicht ganz unfreiwillig ausgewandert nach Spanien, teilte mit, er wolle sich „ein Leben in Sicherheit, Freiheit und Würde aufbauen“. In den USA führte er zuletzt ein Leben in Fußfesseln – und ein Leben als Symbolfigur der unmenschlichen Abschiebepolitik von Donald Trump.