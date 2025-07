USA „Niemand von uns ist sicher“ 20. Juli 2025, 17:25 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Unterstützer des Salvadorianers Kilmar Ábrego García demonstrieren vor dem Bezirksgericht von Greenbelt in Maryland. (Foto: Mark Schiefelbein/AP)

US-Präsident Trump will die größte Abschiebeaktion der amerikanischen Geschichte durchziehen. Der Fall von Kilmar Ábrego García zeigt, wie rücksichtslos die Behörden dabei vorgehen. Nach seiner widerrechtlichen Inhaftierung in El Salvador ist er endlich wieder in den USA – könnte aber mit Pech nach Mexiko oder Südsudan verfrachtet werden.

Von Peter Burghardt, Washington

