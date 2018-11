© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Vor sechs Jahren brennt in Pakistan eine Textilfabrik ab. Über 250 Menschen sterben. Der Prozess gegen den Hauptkunden der Fabrik, den Textildiscounter Kik, hat nun am Landgericht Dortmund begonnen. Doch die Klage könnte an der Verjährung scheitern.