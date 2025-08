Fallen die wichtigen Städte an Russland, gerät der ukrainische Festungsgürtel in der Region Donezk unter Druck. Kiew bereitet sich bereits auf das Worst-Case-Szenario vor.

Von Sebastian Gierke, München

Das Ultimatum für einen Waffenstillstand in der Ukraine, das US-Präsident Donald Trump Kremlherrscher Wladimir Putin gestellt hat, läuft diesen Freitag ab. Nichts deutet darauf hin, dass Putin es einhält. Und so richtet sich in Kiew große Hoffnung darauf, dass Trump seine Drohung wahr macht und hohe Strafzölle verhängt, auch gegen Handelspartner Russlands wie Indien, Brasilien oder China. Sie ist auch deshalb so groß, weil die Situation an der Front Anlass zur Besorgnis gibt.