Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Erneuter Angriff auf Kiew. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass dabei drei Menschen getötet und mehrere verletzt wurden. Verwundete würden im Krankenhaus behandelt, sagt der Kiewer Bürgermeister Klitschko. Den Behörden zufolge stammen die Einschläge von abgeschossenen Marschflugkörpern oder ballistischen Raketen. Zum Ukraine-Liveblog

Lauterbach will Krankenhausreform erzwingen. An diesem Donnerstag trifft sich der Bundesgesundheitsminister mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Er will Deutschlands Kliniken neu organisieren. Künftig soll genau festgelegt sein, welcher Standort welche Leistungen erbringen darf. Krebstherapien oder komplizierte Operationen etwa sollen spezialisierten Zentren vorbehalten sein. Die Länder will Lauterbach per Drohung auf Linie bringen: Er plant, öffentlich zu machen, wie gut oder schlecht die einzelnen Kliniken wirklich sind. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Repräsentantenhaus billigt Deal im Schuldenstreit. Die Verhandlungen dauerten lange und waren schwierig, nun stimmt eine Mehrheit der Abgeordneten in der Kongresskammer für einen Gesetzesentwurf, mit dem die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt werden soll. Zum Artikel

MEINUNG Republikanischer Sprecher im Repräsentantenhaus: McCarthy vollbringt die wohl wichtigste Tat seiner Laufbahn - mit hohem Einsatz für ihn selbst (SZ Plus)

Resolution gegen Ungarns EU-Ratspräsidentschaft. Das Europäische Parlament wird an diesem Donnerstag voraussichtlich mit großer Mehrheit eine Resolution billigen, in der gefordert wird, Budapest die Ratspräsidentschaft 2024 wegzunehmen. Die Regierung von Orbán hat in den vergangenen Monaten immer wieder Strafmaßnahmen gegen Russland blockiert, derzeit hält Budapest das elfte EU-Sanktionspaket auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Urteil gegen Lina E.: Demos in mehreren Städten. Nicht nur in Leipzig und Dresden gibt es Proteste, auch in Hamburg und Berlin gehen Unterstützer der mutmaßlichen Linksextremistin auf die Straße. Aus Bremen werden Ausschreitungen gemeldet. Zum Artikel

Club der Dollar-Millionäre schrumpft. Der "World Wealth Report" der Beratungsgesellschaft Capgemini belegt, dass die Börsenturbulenzen des vergangenen Jahres den Reichsten der Welt hohe Verluste einbrachten. Dennoch besitzt diese exklusive Gruppe zusammen eine Summe, die fast so groß ist wie das globale Bruttoinlandsprodukt. Deutschland liegt gemäß der Auswertung auf Platz drei in der Rangliste der Länder mit den meisten Dollar-Millionären. Zum Artikel

EXKLUSIV Untersuchungsbericht hält Vorwürfe gegen Tennisfunktionär für glaubwürdig. Der von seinem Amt zurückgetretene Dirk Hordorff bestreitet weiter, Spieler sexuell belästigt zu haben - eine vom Verband beauftragte Kanzlei sieht hingegen zahlreiche Anzeichen dafür, dass die Vorwürfe zutreffen. Den Abschlussbericht durften die Betroffenen nur in Auszügen lesen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen