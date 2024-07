Wenn in der Ukraine der Luftalarm aufheult, checken die meisten erst mal Telegram auf ihrem Handy. Denn die ukrainische Luftwaffe betreibt dort einen Kanal, auf dem sie akribisch jedes gesichtete russische Flugzeug, jede Drohne und jede Rakete dokumentiert. So präzise ist keine der Warn-Apps, und erst recht sind es nicht die Sirenen in den großen Städten. An vielen Tagen gibt es in dem Kanal alle paar Stunden ein Update. In dieser Nacht aber kam alle paar Minuten eine neue Nachricht: 00.43 Uhr: Achtung! Region Chmelnyzkyj – Bedrohung durch Angriffe von unbemannten Luftfahrzeugen. 00.45 Uhr: Drohne auf Kiew von Nordwesten. 00.52 Uhr: Shahed nach Saporischschja von Norden. Und so weiter. Insgesamt soll der Alarm sieben bis acht Stunden gedauert haben.