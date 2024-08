Was heute wichtig war

SPD-Spitze spricht sich für Stationierung von US-Raketen in Deutschland aus. Das Präsidium der Partei stellt sich hinter Kanzler Scholz. Der will weitreichende US-Raketen in Deutschland stationieren - trotz der Kritik von Fraktionschef Mützenich und dem Wahlkampf in Osten, wo die Entscheidung unbeliebt ist. Die Waffen sollen jedoch nur im Westen der Republik stationiert werden. Zum Artikel