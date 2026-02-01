Zu sagen, dass Maksym Jakowljew, Professor an der Kiewer Mohyla-Akademie, über ein weites Interessenfeld und internationale Erfahrung verfügt, wäre eine Untertreibung. Der Wissenschaftler, der aus der Stadt Donezk im seit 2014 russisch besetzten Osten der Ukraine stammt, spricht neben seinen Muttersprachen Ukrainisch und Russisch und dem Wissenschaftsjargon Englisch auch noch Schwedisch, Dänisch und Deutsch fließend.