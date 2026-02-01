Zum Hauptinhalt springen

UkraineLerne deine Feinde kennen

Lesezeit: 4 Min.

In der Stadt Kiew, die sich gegen russische Luftangriffe zur Wehr setzen muss, gibt es nun auch Studien, die helfen sollen, etwa Moskaus Außenpolitik besser zu verstehen.
In der Stadt Kiew, die sich gegen russische Luftangriffe zur Wehr setzen muss, gibt es nun auch Studien, die helfen sollen, etwa Moskaus Außenpolitik besser zu verstehen. (Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa)

An Kiews ältester Hochschule gründen zwei Dozenten mitten im Krieg einen Russland-Studiengang. Er ist der einzige seiner Art in diesem Land. Professor Jakowljew erklärt, was das bringt.

Von Florian Hassel, Kiew

Zu sagen, dass Maksym Jakowljew, Professor an der Kiewer Mohyla-Akademie, über ein weites Interessenfeld und internationale Erfahrung verfügt, wäre eine Untertreibung. Der Wissenschaftler, der aus der Stadt Donezk im seit 2014 russisch besetzten Osten der Ukraine stammt, spricht neben seinen Muttersprachen Ukrainisch und Russisch und dem Wissenschaftsjargon Englisch auch noch Schwedisch, Dänisch und Deutsch fließend.

Zur SZ-Startseite

Ukraine
:Studieren, während Bomben fallen

Viele Hochschulen in der Ukraine sind vom Krieg zerstört oder beschädigt. Wie es an der Universität von Tscherkassy gelingt, trotz Raketenbeschuss weiter zu lehren und zu lernen.

SZ PlusVon Florian Hassel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite