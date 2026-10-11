Die Ukrainerinnen und Ukrainer stehen vor dem fünften Kriegswinter. Auch in der Hauptstadt Kiew . Dort lebt der Journalist Denis Trubetskoy. Er spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ darüber, was er von dem Diesel-Deal hält, den US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin geschlossen hat. Er sagt: „Der US-Präsident Donald Trump hat im Prinzip zumindest für ein halbes Jahr die Lizenz fürs Töten der Ukrainer an Vladimir Putin erteilt.“

Und Trubetskoy sagt, wie er sich auf den anstehenden Kriegswinter vorbereitet. Er spricht dabei auch von der mentalen Erschöpfung, die die intensivierten Luftangriffe Russlands auf Kiew schon jetzt auslösen. „Ich habe auch mehrfach erlebt, wie diese Drohnen quasi über meinen Kopf fliegen.“ Kiew zu verlassen, ist für ihn aber keine Option: „Man kann als Korrespondent in Kiew nicht von woanders arbeiten.“

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Zum Weiterlesen und -hören:

Die Podcast-Folge mit Denis Trubetskoy über das Leben im Kiewer Kriegswinter von diesem Januar können Sie hier nachhören.

https://www.sueddeutsche.de/politik/kiew-stromausfaelle-lebensbedingungen-kriegswinter-selenskij-li.3374039

Den Text von Bernhard Heckler über die Frankfurter Buchmesse lesen Sie hier.

https://www.sueddeutsche.de/kultur/viel-starpower-wenig-politik-so-war-die-frankfurter-buchmesse-2026-li.3557515

Die „Auf den Punkt“-Folge zum Lesen und dem Büchermarkt hören Sie hier.

https://www.sueddeutsche.de/kultur/podcast-nachrichten-auf-den-punkt-frankfurter-buchmesse-kultur-lesen-li.3560461

Hier geht es zur Podcast-Miniserie „Viola. Eine Frage des Motivs“.

https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/viola-rassismus-recht-motiv-e398939/

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Marie Gundlach

Produktion: Ann-Kathrin Schneider

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über SkyNews.

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