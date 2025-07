Das ukrainische Parlament stellt die Unabhängigkeit der Behörden für den Kampf gegen Korruption wieder sicher. Sogar mit einer Mehrheit, die keineswegs als selbstverständlich gelten kann.

Von Florian Hassel, Belgrad

Der Tag, an dem das ukrainische Parlament per Gesetz die Unabhängigkeit des Antikorruptionsbüros Nabu und der Sonderstaatsanwaltschaft Sapo wiederherstellte, begann unruhig, bevor sich die Abgeordneten im Parlamentsgebäude versammelten. Denn Russland flog zuvor einen heftigen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt, Drohnen, Marschflugkörper und Raketen schlugen gleich an 27 Stellen Kiews ein. Schon der ersten Bilanz von Militärgouverneur Timur Tkatschenko zufolge kamen sechs Menschen ums Leben und Dutzende wurden verletzt. Insgesamt habe Russland beim Angriff auf Kiew allein 309 Drohnen eingesetzt, so die ukrainische Luftwaffe.