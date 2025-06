Inmitten einer angespannten Sicherheitslage ist Bundesaußenminister Johann Wadephul ( CDU ) am Montagmorgen zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der Außenminister erreichte Kiew von Polen kommend wie üblich mit dem Nachtzug. Wadephul hatte kurz nach seinem Amtsantritt bereits an einem informellen Treffen der EU-Außenminister im westukrainischen Lwiw (Lemberg) teilgenommen. Nach fast zwei Monaten, die durchgehend von Krisendiplomatie geprägt waren, absolviert er nun seinen Antrittsbesuch. Begleitet wird er einer hochrangigen Delegation aus der deutschen Rüstungsindustrie.

Die Reise findet in einer für die Ukraine extrem schwierigen Situation statt. Zwar können die Ukrainer seit einem offenbar versöhnlichen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Wolodomir Selenskij ein wenig Hoffnung auf weitere amerikanische Unterstützung schöpfen. Zugleich setzt Kremlchef Wladimir Putin auf Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung und lässt keine Bereitschaft erkennen, ernsthaft über ein Ende des Angriffskrieges gegen das Nachbarland zu verhandeln.

„Die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen nicht nur die Freiheit und Souveränität ihres Landes, sondern zugleich die Sicherheit und Freiheit Europas gegen Putins Aggression“, sagte Wadephul nach seiner Ankunft. „Deshalb werden wir unsere Konzentration weiterhin voll auf die Unterstützung der Ukraine richten. Die Freiheit und Zukunft der Ukraine ist die wichtigste Aufgabe unserer Außen- und Sicherheitspolitik“, betonte er.

Am Wochenende war die Ukraine wieder massiven russischen Luftangriffen ausgesetzt. „Moskau wird nicht aufhören, solange es über die Fähigkeit verfügt, massive Schläge auszuführen“, schrieb Selenskij im Kurznachrichtendienst X. Allein in der vergangenen Woche sei die Ukraine mit 114 Raketen, mehr als 1270 Drohnen und fast 1100 Gleitbomben angegriffen worden. „Dieser Krieg muss beendet werden – Druck auf den Aggressor ist genauso erforderlich wie Schutz“, schrieb er. Die ukrainische Luftverteidigung müsse unbedingt gestärkt werden.

„Felsenfest an der Seite der Ukraine“

Wadephul dürfte in Kiew mit hohen Erwartungen konfrontiert werden, dass Deutschland als zweitgrößter Waffenhelfer seine Unterstützung ausbaut und damit auch die geringer werdende US-Unterstützung ausgleicht. Mitte Juni hatte Kiew Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Besuch in der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden. Bei einem Besuch von Präsident Selenskij in Berlin bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) war eine verstärkte Kooperation deutscher und ukranischer Rüstungsunternehmen vereinbart worden.

„An unserer Unterstützung für die Freiheit der Ukraine zeigt sich unsere Standhaftigkeit als Europäer. Russland setzt darauf, dass wir in unserer Unterstützung nachlassen“, betonte Wadephul. Putin wolle „keinen Frieden, er will Eroberung und Unterwerfung, und er will es um jeden Preis – auch um den Preis hunderttausender weiterer Leben“.? Deutschland werde aber „weiter felsenfest an der Seite der Ukraine stehen, damit sie sich weiter mit Erfolg verteidigen kann - mit moderner Luftverteidigung und anderen Waffen, mit humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe“. Das sei das „Versprechen“, mit dem er nach Kiew gekommen sei.