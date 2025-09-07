Russland hat mit den bisher umfangreichsten Luftangriffen auf die Ukraine schwere Schäden im ganzen Land angerichtet. Selbst der Sitz des Ministerrates im am besten gesicherten Regierungsviertel am Kiewer Maidan-Platz wurde am frühen Sonntagmorgen getroffen und brannte, bis es der Feuerwehr auch mit Einsatz eines Löschhubschraubers gelang, am Sonntagmorgen die Flammen zu löschen.

Auch aus den Städten Odessa, Krywyj Rih, Saporischschja oder Krementschuk wurden teils schwere Treffer gemeldet. So wurde etwa in der zwischen Dnipro und Kiew am Fluss Dnejpr gelegenen Stadt Krementschuk die zentrale, über den Fluss führende Auto- und Eisenbahnbrücke offenbar von zwei Shahed-Drohnen oder Raketen getroffen und schwer beschädigt. Der Verkehr ist dem Bürgermeister zufolge eingestellt.

Der ukrainischen Luftwaffe zufolge schoss Russland 810 Shahed-Kamikazedrohnen, neun Iskander-K-Raketen und vier ballistische Raketen des Typs Iskander-M oder KN-23 auf die Ukraine ab. 747 der Drohnen und vier Raketen seien abgewehrt worden, doch 54 bombenbestückte Drohnen und neun Raketen hätten an 33 Orten der Ukraine Ziele getroffen, an weiteren acht Stellen seien Trümmer abgeschossener Drohnen oder Raketen eingeschlagen, so die Luftwaffe.

Eine russische Rakete (hier als Strich zu erkennen) im Anflug auf Kiew. (Foto: Gleb Garanich/Reuters)

Auch die Trümmer abgeschossener Drohnen und Raketen bedrohen die Bevölkerung Kiews. (Foto: Gleb Garanich/Reuters)

„Russland schließt sich immer mehr in der Logik des Krieges und des Terrors ein“, kommentierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Angriffe. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sprach auf X von einem bewussten russischen Angriff auf das Ministergebäude und einer„schweren Eskalation“ durch die Russen. Doch steht bisher nicht fest, ob es sich tatsächlich um einen gezielten Angriff handelte. Das rotundenförmige Gebäude des ukrainischen Ministerrates gehört möglicherweise zu den Zufallstreffern. In dem Bau haben der Ministerpräsident und zahlreiche andere Offizielle ihre Büros; es ist nur wenige Hundert Meter vom ukrainischen Parlament und vom Amtssitz des Präsidenten entfernt.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf seinem Telegram-Kanal: „Als Resultat des wahrscheinlichen Abschusses einer Drohne brach ein Feuer in einem Regierungsgebäude aus.“ In diesem Fall wären die Trümmer der abgeschossenen Drohne mit intaktem Sprengstoff beim Aufprall explodiert und hätten unter anderem das Dach und obere Etagen des Gebäudes in Flammen aufgehen lassen.

Schwarzer Rauch zog über den Maidan-Platz, ein Reuters-Fotograf hielt fest, wie ein Löschhubschrauber Wasser über dem getroffenen Gebäude abließ. Am späten Vormittag schien das Feuer gelöscht zu sein.

Mithilfe eines Löschhubschraubers konnte der Brand gestoppt werden. (Foto: Yevhenii Zavhorodnii/REUTERS)

Unabhängig davon, ob das Ministergebäude gezielt oder durch Trümmer getroffen wurde, zeigt der Vorfall, dass russische Raketen oder Drohnen mittlerweile den Abwehrring aus Patriot- oder Iris-T-Abwehrraketen und etlichen weiteren Luftabwehrsystemen rund um Kiew durchdringen und bis ins Regierungsviertel vordringen können. Es ist der erste derartige Treffer seit Beginn der Großinvasion am 24. Februar 2022.

„Russland will keinen Frieden-für-Land-Deal, sondern zeigt täglich seine Vernichtungsabsicht“, sagte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter der Süddeutschen Zeitung. „Statt auf völlig unrealistische Verhandlungen und einen Waffenstillstand zu hoffen und somit Zeit durch kontraproduktive Pseudoverhandlungen zu vergeuden, sollte vor allem Deutschland sich ein Beispiel an den nordischen und baltischen Ländern nehmen“, forderte er. Dazu gehöre unter anderem, die militärische und finanzielle Unterstützung massiv zu erhöhen, weitreichende Waffen wie Taurus zu liefern und das eingefrorene russische Vermögen der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Trümmer abgeschossener Drohnen oder Drohnen selbst schlugen auch in mehreren Wohnblocks etwa im Kiewer Stadtteil Swjatoschynskyj ein. Bürgermeister Klitschko zufolge wurden in einem neun Stockwerke hohen Wohngebäude mehrere Etagen zerstört.

Dieser Wohnblock in Kiew geriet durch Trümmerteile in Brand. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP)

Eine Mutter und ihr Kind suchen Zuflucht vor den Luftangriffen. (Foto: Thomas Peter/Reuters)

Mindestens zwei weitere Menschen starben an anderen Orten der Ukraine, 32 weitere Menschen wurden verletzt. „Solche Tötungen, besonders jetzt, da echte Diplomatie vor Langem hätte starten können, sind bewusste Verbrechen, die den Krieg nur verlängern“, kritisierte Präsident Wolodimir Selenskij die Angriffe. Zuletzt hatte etwa Russlands Generalstabschef öffentlich bekräftigt, der Krieg werde weitergeführt. Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko forderte auf X, die westlichen Partner der Ukraine müssten vor allem gegen Russlands Öl- und Gasindustrie die Sanktionen verschärfen.

Ein dramatisches Video zeigt, wie in Krementschuk in der Region Poltawa die zentrale Auto- und Eisenbahnbrücke über den Dnjepr-Fluss in der Nacht von zwei aufeinanderfolgenden Explosionen von Shahed-Drohnen oder Raketen getroffen wurde, während ein Lastwagen über die Brücke fuhr. „Im Moment ist Verkehr über die Brücke unmöglich“, teilte Bürgermeister Vitali Maletzky mit. Dem Direktor der ukrainischen Eisenbahn UZ zufolge wurde auch weitere Infrastruktur der Bahn in der Region getroffen.