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Künstliche Intelligenz„Wir stehen auf den Trümmern der Welt, die war“

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Maria Ressa war Investigativreporterin bei CNN und leitet das Nachrichtenportal Rappler. Für ihr publizistisches Engagement gegen den philippinischen Autokraten Rodrigo Duterte erhielt sie 2021 den Friedensnobelpreis.
Maria Ressa war Investigativreporterin bei CNN und leitet das Nachrichtenportal Rappler. Für ihr publizistisches Engagement gegen den philippinischen Autokraten Rodrigo Duterte erhielt sie 2021 den Friedensnobelpreis. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Die künstliche Intelligenz könne die Demokratie zerstören, die Zukunft der Menschheit in die Hand von Tech-Milliardären geraten, warnt UN-Expertin Maria Ressa. Alle Nationen müssten jetzt gemeinsam reagieren.

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Wird KI im Interesse der ganzen Menschheit eingesetzt, eröffne das „fantastische Möglichkeiten“, sagt Maria Ressa. Die philippinische Friedensnobelpreisträgerin leitet mit dem Kanadier Yoshua Bengio den Expertenrat zum „Globalen Dialog“ der Vereinten Nationen über künstliche Intelligenz. Ihre Warnung: Dient KI ungeregelt wenigen Mächtigen, werde die ganze Welt die Konsequenzen spüren.

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