Die künstliche Intelligenz könne die Demokratie zerstören, die Zukunft der Menschheit in die Hand von Tech-Milliardären geraten, warnt UN-Expertin Maria Ressa. Alle Nationen müssten jetzt gemeinsam reagieren.

Wird KI im Interesse der ganzen Menschheit eingesetzt, eröffne das „fantastische Möglichkeiten“, sagt Maria Ressa. Die philippinische Friedensnobelpreisträgerin leitet mit dem Kanadier Yoshua Bengio den Expertenrat zum „Globalen Dialog“ der Vereinten Nationen über künstliche Intelligenz. Ihre Warnung: Dient KI ungeregelt wenigen Mächtigen, werde die ganze Welt die Konsequenzen spüren.