Auf der kleinen Polizeiwache mit Blick auf das Kottbusser Tor, in Berlin Kotti genannt, ist die Stimmung am Mittwochmorgen entspannt. Einige Beamte verrichtet hier im ersten Stock eines wenig charmanten Wohnblocks zwischen Büromöbeln aus den Anfängen des IT-Zeitalters ihren Dienst. Das Ziel: schnell eingreifen zu können, wenn draußen mal wieder etwas eskaliert. Der Platz gilt schließlich als kbO. Im Polizeijargon heißt das: kriminalitätsbelasteter Ort. Kaum ein anderer steht seit vielen Jahren so beständig für Kriminalität und Drogendeals wie dieser.