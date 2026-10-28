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Umstrittene VideoüberwachungWie KI der Polizei im Kampf gegen Gewalt helfen soll

Lesezeit: 3 Min.

Ein Polizeibeamter auf der Wache am Kottbusser Tor wertet Aufnahmen des KI-gestützten Videoschutzsystems aus, Innensenatorin Iris Spranger (li.), und Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel schauen zu.
Ein Polizeibeamter auf der Wache am Kottbusser Tor wertet Aufnahmen des KI-gestützten Videoschutzsystems aus, Innensenatorin Iris Spranger (li.), und Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel schauen zu.
Michael Ukas/dpa

Die Berliner Polizei führt in einem Pilotprojekt KI-basierte Videoüberwachung ein. Algorithmen sollen Täter frühzeitig ausmachen. Aber was heißt das für die Grundrechte?

Von Markus Balser, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Auf der kleinen Polizeiwache mit Blick auf das Kottbusser Tor, in Berlin Kotti genannt, ist die Stimmung am Mittwochmorgen entspannt. Einige Beamte verrichtet hier im ersten Stock eines wenig charmanten Wohnblocks zwischen Büromöbeln aus den Anfängen des IT-Zeitalters ihren Dienst. Das Ziel: schnell eingreifen zu können, wenn draußen mal wieder etwas eskaliert. Der Platz gilt schließlich als kbO. Im Polizeijargon heißt das:  kriminalitätsbelasteter Ort.  Kaum ein anderer steht seit vielen Jahren so beständig für Kriminalität und Drogendeals wie dieser.

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