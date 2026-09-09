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KI in den USADie Angst der Amerikaner vor den Datenmonstern

Lesezeit: 6 Min.

Datenzentren in Ashburn, Virginia. Die  Stadt gilt als Datenzentrale der Welt.
Datenzentren in Ashburn, Virginia. Die  Stadt gilt als Datenzentrale der Welt.
Foto: Anna Moneymaker/Getty via AFP

Die gigantischen Rechenzentren für KIs stoßen zunehmend auf Widerstand – inzwischen sind sie auch Wahlkampfthema. Präsident Trump ist zwar KI-Fan, aber auch manchen Republikanern werden die Hallen plötzlich zu viel.

Von Peter Burghardt, Washington

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Nun hat der Kampf gegen die Monster auch Alexandria erreicht, einen Vorort ganz in der Nähe von Washington. Nur eine gute halbe Autostunde vom Kapitol und dem Weißen Haus entfernt, soll dort eines dieser Datenzentren entstehen, die gerade in den USA und anderen Teilen der Welt riesige Flächen überziehen. Und weil es eine Menge Strom benötigt, ist gleich nebenan noch ein enormes Umspannwerk geplant, direkt gegenüber von Wohnhäusern.

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