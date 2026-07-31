Der Philosoph und Bewusstseinsexperte Thomas Metzinger über die Frage, was künstliche Intelligenz mit unseren Gehirnen macht und warum nicht so sehr die KI das Problem ist, sondern der Mensch selbst.

Wird es eine Superintelligenz geben, die dem Menschen überlegen ist? Wie wird sich die Menschheit mit oder neben KI entwickeln? Für Philosophen gibt es gerade viel zu tun. Ein Gespräch mit Thomas Metzinger, der sich seit Jahrzehnten mit den ethischen Fragen künstlicher Intelligenz befasst.