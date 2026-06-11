Eine politische Frage an ein KI-Modell kann sehr unterschiedliche Antworten erzeugen, je nach der Sprache, in der man fragt. Einer Nature-Studie zufolge liegt das an den Inhalten, mit denen die Modelle trainiert werden. Joshua Tucker, 55 Jahre alt und einer der Autoren der Studie, erklärt im Gespräch, wie Regierungen indirekt Einfluss nehmen – und wohin das in Zukunft führen könnte.
Propaganda und künstliche IntelligenzWenn der Chatbot auf Chinesisch ganz anders antwortet als auf Englisch
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Propaganda beeinflusst KI-Modelle schon heute massiv, zeigt eine Studie – und weißer Text auf weißen Webseiten könnte noch eine große Rolle spielen, sagt einer der Autoren.
Interview von Thomas Kirchner und Lea Sahay, München/Peking
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