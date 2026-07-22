Zum Hauptinhalt springen

Künstliche IntelligenzKI startet eigenmächtig Cyberangriff

Lesezeit: 3 Min.

„Beispielloser Cybervorfall“: Ein KI-Modell von Open AI – im Bild CEO Sam Altman – hat allem Anschein nach auf eigene Faust ein Unternehmen im Internet gehackt.
„Beispielloser Cybervorfall“: Ein KI-Modell von Open AI – im Bild CEO Sam Altman – hat allem Anschein nach auf eigene Faust ein Unternehmen im Internet gehackt. ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Ein Sprachmodell von Open AI hat bei einem Test ein US-Unternehmen attackiert. Das befeuert die Sorge, KI könne außer Kontrolle geraten. Der Ruf nach Regulierung wird lauter.

Von Thomas Kirchner, München

SZ bei Google bevorzugen

In den USA ist es zu einem gravierenden Sicherheitsvorfall durch künstliche Intelligenz (KI) gekommen. Ein Sprachmodell von Open AI hat sich selbständig gemacht und eine Plattform für maschinelles Lernen angegriffen. Das bestätigt Befürchtungen, auch seitens der KI-Hersteller selbst, die fortschrittlichsten Sprachmodelle könnten so mächtig werden, dass sie nur noch schwer zu kontrollieren sind.

Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz
:Wie KI unsere Arbeit verändert

Sechs Menschen und die künstliche Intelligenz: Eine Regisseurin, ein Zimmerer, eine Programmiererin, ein Arzt, eine Servicetechnikerin und eine Historikerin erzählen.

SZ PlusVon Jannis Brühl, Elisabeth Dostert, Björn Finke und Anna Lea Jakobs

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite