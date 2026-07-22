Ein Sprachmodell von Open AI hat bei einem Test ein US-Unternehmen attackiert. Das befeuert die Sorge, KI könne außer Kontrolle geraten. Der Ruf nach Regulierung wird lauter.

In den USA ist es zu einem gravierenden Sicherheitsvorfall durch künstliche Intelligenz (KI) gekommen. Ein Sprachmodell von Open AI hat sich selbständig gemacht und eine Plattform für maschinelles Lernen angegriffen. Das bestätigt Befürchtungen, auch seitens der KI-Hersteller selbst, die fortschrittlichsten Sprachmodelle könnten so mächtig werden, dass sie nur noch schwer zu kontrollieren sind.