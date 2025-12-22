Die allermeisten Zwölf- bis Neunzehnjährigen in Deutschland nutzen mindestens eine KI-Anwendung, laut der „JIM-Studie 2025“ sogar 91 Prozent von ihnen. Und auch jüngere Kinder kämen regelmäßig mit künstlicher Intelligenz in Berührung, sagt Nomisha Kurian. Die 30-Jährige ist Assistenzprofessorin an der britischen Universität Warwick und befasst sich in der Bildungsforschung damit, wie die Bedürfnisse von Kindern in KI-Anwendungen priorisiert werden können – und warum das auch nötig ist. Kurian berät außerdem Organisationen und Behörden zu kindgerechter KI.
Künstliche Intelligenz„Es ist wichtig, dass Kinder verstehen, dass KI keine Gefühle hat“
Lesezeit: 5 Min.
Smart Toys, Sprachassistenten und Lernplattformen in der Schule: Kinder haben immer früher Kontakte mit KI. Wie das kindgerecht und sicher funktionieren kann, erklärt die Entwicklungspsychologin Nomisha Kurian.
Interview: Vinzent-Vitus Leitgeb
Künstliche Intelligenz:Werden Chat-GPT & Co. jemals sicher sein?
Jede Vorsichtsmaßnahme lädt Hacker dazu ein, sie auszuhebeln. Warum das Netz auch weiterhin das Schlechteste auf uns niederregnen lassen wird.
Lesen Sie mehr zum Thema