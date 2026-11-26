US-Banken schränken KI-Zugriff auf IT-Systeme ein

In der US-Bankenbranche wächst offenbar das Misstrauen gegenüber autonom agierenden KI-Agenten. Einige Finanzinstitute schränkten den Zugriff dieser Programme auf ihre IT-Systeme ein, sagten mehrere Insider am Montag. Dies gelte inzwischen nicht nur für externe KI-Agenten, die etwa von Kunden verwendet werden, sondern auch für intern genutzte. Der Grund hierfür sei die jüngste Serie von Cyberangriffen durch außer Kontrolle geratene KI-Modelle. Um ähnliche Vorfälle zu verhindern, würden KI-Agenten von kritischen Systemen ferngehalten. Gleichzeitig investierten die Banken verstärkt in Cybersicherheit, um potenziell schädliche Aktivitäten rasch zu erkennen und zu bekämpfen. Darüber hinaus arbeiteten sie an Notfallplänen, sollte ein KI-Agent abgeschaltet werden müssen.





Der Cyberangriff auf die Entwicklerplattform Hugging Face sei ein Weckruf gewesen, sagte einer der Insider. Damals hatte ein KI-Modell die Sicherheitsvorkehrungen einer abgeschirmten Testumgebung überwunden und sich Zugang zum Internet verschafft. Anschließend drang das Programm in die IT-Systeme von Hugging Face ein. Bislang seien zwar keine großen Finanzinstitute Ziel ähnlicher Angriffe geworden, fügten die Insider hinzu. Dennoch studierten interne Teams die Vorgehensweisen von KI-Agenten bei solchen Vorfällen intensiv, um eigene Schwachstellen zu entdecken und Abwehrstrategien zu erarbeiten.



Banken stuften KI-Agenten inzwischen wie menschliche Beschäftigte ein, hieß es weiter. Die Programme hätten nur noch Zugriff auf diejenigen Systeme und Daten, die sie für ihre jeweilige Aufgabe benötigten. Gleichzeitig stellten die Institute sicher, dass KI-Agenten keinen Zugriff auf Passwörter und andere sicherheitsrelevante Informationen erhielten. Viele hätten bereits vor dem Hugging-Face-Vorfall solche Beschränkungen eingeführt. Sie seien in den vergangenen Monaten jedoch verschärft worden.



Darüber hinaus versuchten die Finanzinstitute, Verfahren zu entwickeln, um den Missbrauch von Zugangsdaten menschlicher Beschäftigter durch KI zu entdecken. Im Fokus stünden auch Wege, einen außer Kontrolle geratenen KI-Agenten notabzuschalten sowie dessen Aktionen lückenlos nachzuverfolgen.