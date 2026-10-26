Chat-GPT imitiert Signaturen bekannter Cartoonisten

Früher hätte man es wohl Unterschriftenfälschung genannt. Wie die Online-Publikation Niemann Lab der Harvard Universität meldet, kursieren in den sozialen Medien zunehmend Cartoons mit den Signaturen renommierter Zeichner, die tatsächlich von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Ausführlich zitiert wird der Zeichner des New Yorker, Brendan Looper, dessen Signatur „BLOPER“ unter anderem unter einer Zeichnung von Dolly Parton auf X auftauchte. Ein Fan der Sängerin hatte die Zeichnung nach dem Tod der Sängerin mittelts KI erstellt und auf dem Netzwerk geteilt, wo sie eine breite Öffentlichkeit fand. Im Reddit-Forum sei er dann auf weitere „im Stil des New Yorker" generierte Zeichnungen mit seiner Signatur gestoßen, so Looper. „Für mich ist die Unterschrift ein Echtheitszertifikat. Ich versehe nur solche Arbeiten damit, die ich ins Internet stelle und bei denen es mir wichtig ist, dass sie als mein Werk erkennbar sind.“ Es fühle sich sehr stark wie eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte an, so Loper weiter.



Der Cartoonist ist offenbar nicht der einzige Zeichner des New Yorker, dessen Unterschrift von Chat-GPT reproduziert wurde. Er habe insgesamt mehr als 15 Cartoonisten des Magazins dokumentiert, deren Signaturen vom Bildgenerator von Open AI ohne Erlaubnis oder Vergütung verwendet wurde, so Looper. Er habe Open AI auf das Problem aufmerksam gemacht, woraufhin Chat-GPT eine neue Meldung ausgegeben habe, sobald er die Erstellung von Cartoons im Stil des New Yorker anforderte. Darin hieß es, dass der Prompt möglicherweise gegen die Sicherheitsrichtlinien bezüglich der Ähnlichkeit mit Inhalten Dritter verstößt. Dennoch habe das System weiterhin einige der generierten generischen Cartoons mit den Namen echter New Yorker-Cartoonisten versehen.