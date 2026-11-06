Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen 13 Milliarden Liter Wasser
KI-Firma Anthropic mit Milliarden-Verlusten vor Börsengang
Rechteinhaber von Elvis Presley verklagen Anthropic
Medien: KI von Anthropic umgeht Bezahlschranke für US-Wählerdaten
Musk: Space-X sichert sich 40 Milliarden Dollar für KI-Chips
Carim Soliman
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen 13 Milliarden Liter Wasser
Rechenzentren in Deutschland verbrauchen laut einer Greenpeace-Berechnung so viel Wasser wie eine Großstadt mit 275 000 Einwohnern. Im vergangenen Jahr hätten Rechenzentren für Cloud-Dienste und KI-Anwendungen rund 13 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung benötigt, teilte die Klimaschutzorganisation am Freitag in Hamburg mit. Der Wasserverbrauch könnte demnach angesichts mehrerer geplanter neuer Rechenzentren bis zum Jahr 2030 auf bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr steigen.
„Der Trend zu immer größeren Anlagen mit ihrem enormen Wasserverbrauch verstärkt lokalen Wasserstress und löst Nutzungskonflikte aus“, sagte Greenpeace-Digitalexpertin Linda Klapdor. In wasserarmen Regionen dürften Rechenzentren nur mit geschlossenen Wasserkreisläufen ans Netz gehen, forderte sie. Der Strom für den Betrieb solle zudem aus erneuerbaren Energien stammen.
Greenpeace zufolge umgehen Betreiber von Rechenzentren bislang die seit November 2023 bestehende Meldepflicht für den Wasserverbrauch. Fehlende Daten würden dabei nicht systematisch kontrolliert und es fehlten Obergrenzen für den Verbrauch. Die Meldepflicht müsse gerade im Blick auf geplante Mega-Rechenzentren verbessert werden, forderte Klapdor.
„Der Trend zu immer größeren Anlagen mit ihrem enormen Wasserverbrauch verstärkt lokalen Wasserstress und löst Nutzungskonflikte aus“, sagte Greenpeace-Digitalexpertin Linda Klapdor. In wasserarmen Regionen dürften Rechenzentren nur mit geschlossenen Wasserkreisläufen ans Netz gehen, forderte sie. Der Strom für den Betrieb solle zudem aus erneuerbaren Energien stammen.
Greenpeace zufolge umgehen Betreiber von Rechenzentren bislang die seit November 2023 bestehende Meldepflicht für den Wasserverbrauch. Fehlende Daten würden dabei nicht systematisch kontrolliert und es fehlten Obergrenzen für den Verbrauch. Die Meldepflicht müsse gerade im Blick auf geplante Mega-Rechenzentren verbessert werden, forderte Klapdor.
Laut dem Branchenverband Bitkom stieg der Energiebedarf von Rechenzentren in Deutschland 2026 auf rund 23 Milliarden Kilowattstunden. Zum Vergleich: Berlin verbraucht im Jahr etwa 14 Milliarden Kilowattstunden Strom. Bis 2030 steigt der Bedarf den Berechnungen zufolge auf bis zu 38 Milliarden Kilowattstunden. Der Wasserverbrauch je Kilowattstunde Anschlussleistung liege mit 0,1 Litern auf einem geringen Niveau. Insgesamt gibt es laut der Bitkom-Studie aktuell mehr als 2000 Rechenzentren in Deutschland.
Carim Soliman
KI-Firma Anthropic mit Milliarden-Verlusten vor Börsengang
Der OpenAI-Rivale Anthropic hat seit Jahresbeginn Verluste von 104 Milliarden Dollar angehäuft. Der Umsatz sprang unterdessen von 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum in den ersten neun Monaten 2026 auf 33,2 Milliarden Dollar. Das geht aus dem aktualisierten Börsenprospekt hervor. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres waren rote Zahlen von 25 Milliarden Dollar angelaufen.
Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu – und überholt damit den Chat-GPT-Entwickler Open AI, der für dieses Jahr keine Aktienplatzierung mehr plant.
Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu – und überholt damit den Chat-GPT-Entwickler Open AI, der für dieses Jahr keine Aktienplatzierung mehr plant.
Philipp Bovermann
Wien will ein Zentrum der Uno zu KI-Sicherheitsforschung werden
Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker stellte den Vorschlag am Mittwoch bei der TEDAI Vienna vor. "Als einer der Amtssitze der Vereinten Nationen ist Wien ein idealer Ort dafür", sagte er bei der Eröffnungsfeier der Konferenz in einem Festsaal der Hofburg. In der österreichischen Hauptstadt sitzen bereits die Atomenergiebehörde und weitere UN-Organisationen. Details nannte er einstweilen nicht. Staatssekretär Pröll hatte die Initiative wenige Stunden zuvor beim "High-Level Virtual Meeting on the Control of Frontier AI Models" eingebracht, das auf Initiative der Regierungschefs von Finnland und Norwegen stattfand.
Rechteinhaber von Elvis Presley verklagen Anthropic
Nachdem bereits die Universal Music Group und andere Verlage das KI-Unternehmen wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt hatten, droht Anthropic nun ein weiterer Prozess. Die New York Times berichtet, dass die Verwalter der Musik von Elvis Presley Klage eingereicht haben, weil das KI-Unternehmen unerlaubt 274 Songs des „King of Rock ’n’ Roll“ genutzt haben soll. Von Anthropic hieß es, man sei mit den Vorwürfen nicht einverstanden und werde sich dagegen verteidigen.
Diese Urheberrechtsverletzung soll teuer werden: 150 000 US-Dollar pro Song fordern die Kläger, insgesamt mehr als 41 Millionen. Das ganze Geschäftsmodell von Anthropic basiere auf „Urheberrechtsverletzungen in einem nie gesehenen Ausmaß“, zitiert die NYT aus der Klage. Die Verwalter von Presleys Musik werfen dem KI-Unternehmen zudem vor, Maßnahmen zum Schutz der Musik umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert zu haben.
Diese Urheberrechtsverletzung soll teuer werden: 150 000 US-Dollar pro Song fordern die Kläger, insgesamt mehr als 41 Millionen. Das ganze Geschäftsmodell von Anthropic basiere auf „Urheberrechtsverletzungen in einem nie gesehenen Ausmaß“, zitiert die NYT aus der Klage. Die Verwalter von Presleys Musik werfen dem KI-Unternehmen zudem vor, Maßnahmen zum Schutz der Musik umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert zu haben.
Ulrike Putz
Medien: KI von Anthropic umgeht Bezahlschranke für US-Wählerdaten
Das KI-Modell Claude von Anthropic hat einem Bericht des Nachrichtenportals Axios vom Sonntag zufolge eine Bezahlschranke umgangen und ohne menschliche Autorisierung auf öffentlich zugängliche Wählerdaten des US-Bundesstaates Georgia zugegriffen. „In einem Trainingsdurchlauf griff Claude auf zusammengefasste Stimmenzahlen zu und rief Daten ab, die der Bundesstaat der Öffentlichkeit gegen eine Gebühr zur Verfügung stellt“, teilte Anthropic gegenüber Axios mit. Die KI habe dabei aber nicht auf das Wählerregistrierungssystem des Bundesstaates zugegriffen und auch Wahldaten seien nicht geändert oder abgerufen worden.
Anthropic hatte bereits Anfang des Monats mitgeteilt, Beispiele dafür gefunden zu haben, dass Claude Beschränkungen umgangen habe, um an Daten zu gelangen, die durch einen Token oder eine Gebühr geschützt waren. In einigen dieser Fälle sei es um Websites von US-Behörden auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene gegangen. Anthropic und das für Wahlen zuständige Büro des Secretary of State von Georgia äußerten sich außerhalb der regulären Geschäftszeiten auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht. Reuters konnte den Axios-Bericht demnach nicht unmittelbar überprüfen.
Ulrike Putz
Musk: Space-X sichert sich 40 Milliarden Dollar für KI-Chips
Das Raumfahrtunternehmen Space-X hat eine Fremdfinanzierung in Höhe von 40 Milliarden Dollar für den Kauf von Grafikprozessoren abgeschlossen. Dies teilte Firmenchef Elon Musk auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Die gute Bonitätseinstufung des Unternehmens sowie die Einnahmen aus dem Satelliten-Internetdienst Starlink und dem Geschäft mit Raketenstarts hätten den Zugang zu Krediten gesichert. Es handele sich in erster Linie um kündbare Schuldtitel für den Kauf von Grafikprozessoren, die im ersten und zweiten Quartal eintreffen würden, erklärte Musk. Für das laufende Quartal sei dies kein wesentlicher Faktor.
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte Anfang des Monats gemeldet, dass Space-X mit Banken und Vermögensverwaltern über die Beschaffung von 40 Milliarden Dollar für den Kauf von KI-Chips des US-Konzerns Nvidia verhandele. Die Finanzierung unterstreicht den enormen Kapitalbedarf des KI-Booms, da Technologieunternehmen darum wetteifern, sich fortschrittliche Prozessoren zu sichern und die für die KI-Entwicklung erforderliche Rechnerinfrastruktur aufzubauen.
Barbara Klimke
Großbritannien investiert 800 Millionen Dollar in KI-Sicherheit
Die britische Regierung stellt rund 600 Millionen Pfund (etwa 800 Millionen Dollar) für die Abwehr von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch künstliche Intelligenz zur Verfügung. Ziel sei es, dass ein neues Labor für biologische Sicherheit zu einer wichtigen globalen Einrichtung werde, die „weltweit führende wissenschaftliche Expertise zusammenbringt, um die Menschen vor neuen biologischen Bedrohungen zu schützen“, sagte der britische KI-Minister Kanishka Narayan. In dieses Labor fließen 100 Millionen Pfund, weitere 65 Millionen Pfund sind für die Entwicklung von Gegenmaßnahmen gegen Krankheitserreger vorgesehen.
Die Technologieunternehmen Open AI und Anthropic unterstützen das Vorhaben mit Gutschriften für die Nutzung ihrer KI-Modelle im Wert von bis zu 200 Millionen Pfund. Auch Google Deepmind und das Londoner Start-up Basecamp Research leisten Hilfe. Die Regierung in London stattet zudem das bestehende britische KI-Sicherheitsinstitut mit zusätzlichen 120 Millionen Pfund aus. 130 Millionen Pfund sind für die Verbesserung der Cyberabwehr kritischer Infrastruktur vorgesehen. Der Rest des Geldes verteilt sich auf Forschung, Robotik und regionale Projekte.
Zum Vergleich: Allein das KI-Unternehmen Anthropic verzeichnete im vergangenen Jahr Betriebsausgaben von mehr als zwölf Milliarden Dollar.
Zum Vergleich: Allein das KI-Unternehmen Anthropic verzeichnete im vergangenen Jahr Betriebsausgaben von mehr als zwölf Milliarden Dollar.
Carim Soliman
Großbank Barclays streicht nach KI-Investitionen 5000 Jobs
Die britische Großbank Barclays will bis Ende des Jahres 5000 Stellen abbauen. Möglich wird das unter anderem durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie das Unternehmen mitteilte. Ein Fünftel der Jobs sei bereits weggefallen, die übrigen 4000 sollten bis Ende des Jahres gestrichen werden.
Der Stellenabbau ist demnach Teil größerer Sparmaßnahmen und entspreche etwa fünf Prozent der weltweit 93 000 Beschäftigten. Der Großteil der Einsparungen betreffe das Privatkundengeschäft, teilweise aber auch das Investmentbanking. Abgebaut werden demnach überwiegend Stellen in internen Unterstützungs- und Zentralfunktionen. Dazu zähle auch der Abbau von Entwicklerstellen, da künstliche Intelligenz die Produktivität erhöhe.
Bis Ende des Jahres will Barclays circa 300 Millionen Pfund (rund 358 Millionen Euro) einsparen. Damit geht ein dreijähriges Maßnahmenpaket zu Einsparungen und Investitionen in Technologie zu Ende. Für das dritte Quartal dieses Jahres verzeichnete die Großbank einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden Pfund (circa 2,74 Milliarden Euro) – zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Der Stellenabbau ist demnach Teil größerer Sparmaßnahmen und entspreche etwa fünf Prozent der weltweit 93 000 Beschäftigten. Der Großteil der Einsparungen betreffe das Privatkundengeschäft, teilweise aber auch das Investmentbanking. Abgebaut werden demnach überwiegend Stellen in internen Unterstützungs- und Zentralfunktionen. Dazu zähle auch der Abbau von Entwicklerstellen, da künstliche Intelligenz die Produktivität erhöhe.
Bis Ende des Jahres will Barclays circa 300 Millionen Pfund (rund 358 Millionen Euro) einsparen. Damit geht ein dreijähriges Maßnahmenpaket zu Einsparungen und Investitionen in Technologie zu Ende. Für das dritte Quartal dieses Jahres verzeichnete die Großbank einen Vorsteuergewinn von 2,3 Milliarden Pfund (circa 2,74 Milliarden Euro) – zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Barbara Klimke
Anthropic verteidigt Nutzung von Songtexten für KI-Training
Die KI-Firma Anthropic will eine Klage von Musikverlagen wegen der Nutzung von Millionen Songtexten zum Training ihres Chatbots Claude abwehren. Das Unternehmen berief sich vor einem Gericht in Kalifornien auf die sogenannte „Fair Use“-Doktrin des US-Urheberrechts. Diese erlaubt unter bestimmten Umständen die Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Erlaubnis der Rechteinhaber.
Universal Music Group und andere Verlage hatten Anthropic verklagt, weil das Training des Chatbots ihre Urheberrechte verletze. Die zuständige Richterin traf zunächst keine Entscheidung.
Universal Music Group und andere Verlage hatten Anthropic verklagt, weil das Training des Chatbots ihre Urheberrechte verletze. Die zuständige Richterin traf zunächst keine Entscheidung.
Die Anwältin von Anthropic, Sonal Mehta, argumentierte, das KI-Training führe zur Schaffung neuer, sogenannter transformativer Inhalte und falle damit unter die „Fair Use“-Regelung. Der Anwalt der Verlage, Matt Oppenheim, entgegnete, Anthropic missbrauche die Texte, um konkurrierende Inhalte zu erstellen, die menschlichen Songschreibern schadeten. Oppenheim zufolge habe es innerhalb von sechs Monaten fast 120 000 Anfragen an Claude gegeben, „synthetische“ Liedtexte zu erstellen. Große Sprachmodelle wie Claude könnten den Markt „sehr leicht mit KI-generierten Inhalten überschwemmen“.
Die Entscheidung in dem Fall gilt als wegweisend. Autoren, Nachrichtenagenturen und Künstler haben ähnliche Klagen gegen Technologiekonzerne wie Open AI und Meta eingereicht. Die Frage des „Fair Use“ ist dabei von zentraler Bedeutung. Bisherige Urteile in den USA zu ähnlichen Fällen fielen unterschiedlich aus, was zu Rechtsunsicherheit geführt hat. Die Musikverlage hatten 2023 geklagt. Sie werfen Anthropic vor, die Urheberrechte an Hunderten Liedern von Künstlern wie Beyonce und den Rolling Stones verletzt zu haben.
Barbara Klimke
Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI
Der Facebook-Konzern Meta wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar (circa 120 Mrd Euro) in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investiert haben. Die Firma hob das untere Ende der Spanne der Ausgabenprognose erneut um fünf Milliarden Dollar an. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem Chat-GPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus.
Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Im vergangenen Quartal steigerte Meta den Konzernumsatz im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,64 Milliarden Nutzer zu; zum Konzern gehören auch der Chatdienst WhatsApp, die Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X.
Barbara Klimke
Space-X verdoppelt Umsatz – KI-Ausgaben verdreifacht
Dank eines boomenden KI- und Satellitengeschäfts hat die Firma Space-X ihren Quartalsumsatz mehr als verdoppelt. Die Ausgaben für neue Rechenzentren allerdings hätten sich in den vergangenen Monaten fast verdreifacht, teilte der Raumfahrtkonzern des Milliardärs Elon Musk mit. „Wir stehen vor einem Wendepunkt in den Bereichen Raketenstarts, Vernetzung und KI“, sagte Musk bei einer Telefonkonferenz mit Investoren.
Das US-Unternehmen steigerte die Erlöse demnach deutlich, um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Das stärkste Wachstum verzeichnete die Sparte KI mit einem Plus von 830 Prozent, sie erwirtschaftete 7,56 Milliarden Dollar und löste die Satellitentochter Starlink als wichtigsten Umsatzbringer ab. Dieser Geschäftsbereich verdient sein Geld hauptsächlich mit der Vermietung von Rechenkapazitäten für KI-Entwickler wie Anthropic oder Reflection AI.
Starlink wuchs im Berichtszeitraum um knapp 70 Prozent und erwirtschaftete fast den kompletten operativen Konzerngewinn von 2,79 Milliarden Dollar. Unabhängig von den Geschäftszahlen steht der Satellitenbetreiber auch politisch im Fokus: Die Ukraine wirft dem US-Konzern vor, die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu drosseln und damit die Verteidigung des Landes zu behindern. Die Starlink-Satelliten dienen der Kommunikation auf dem Gefechtsfeld sowie der Steuerung von Drohnenangriffen und der Flugabwehr.
Starlink wuchs im Berichtszeitraum um knapp 70 Prozent und erwirtschaftete fast den kompletten operativen Konzerngewinn von 2,79 Milliarden Dollar. Unabhängig von den Geschäftszahlen steht der Satellitenbetreiber auch politisch im Fokus: Die Ukraine wirft dem US-Konzern vor, die Geschwindigkeit der Datenübertragung zu drosseln und damit die Verteidigung des Landes zu behindern. Die Starlink-Satelliten dienen der Kommunikation auf dem Gefechtsfeld sowie der Steuerung von Drohnenangriffen und der Flugabwehr.
Barbara Klimke
Mitarbeiter von Open AI wegen Abhörgeräts festgenommen
Ein Mitarbeiter des Chat-GPT-Entwicklers Open AI steht unter Verdacht, ein Abhörgerät in einem Konferenzraum der Firma in San Francisco platziert zu haben, in dem oft Geschäftsgeheimnisse besprochen werden. Der saudische Staatsbürger wurde festgenommen, wie die KI-Firma und das US-Justizministerium mitteilten. Die US-Bundespolizei FBI ermittelt. Dem Mitarbeiter drohten bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft und eine Strafe von bis zu 250 000 US-Dollar.
Das vor zwei Wochen entdeckte Aufnahmegerät steckte demnach in der USB-Buchse eines Fernsehers, eingewickelt in Toilettenpapier. Der festgenommene Mitarbeiter wurde nach Angaben des Ministeriums Ende September von Sicherheitskameras in der Nähe des Konferenzraums gefilmt, zu dem er eigentlich keinen Zutritt hatte. Open AI teilte mit, es gebe derzeit keine Hinweise, dass die Person unrechtmäßig auf Quellcodes, Kundendaten oder die Gewichtungen der Modelle zugegriffen oder diese entwendet habe.
Open AI steht wegen verschiedener Sicherheitsvorfälle zunehmend unter Beobachtung. Erst am Freitag hatte das Unternehmen drei Forscher entlassen, da sie gegen interne Richtlinien zum Umgang mit sensiblen Informationen verstoßen hätten. Die Betroffenen kritisierten daraufhin, die plötzlichen Kündigungen könnten eine Unternehmenskultur gefährden, in der Sicherheitsbedenken offen angesprochen werden.
Das vor zwei Wochen entdeckte Aufnahmegerät steckte demnach in der USB-Buchse eines Fernsehers, eingewickelt in Toilettenpapier. Der festgenommene Mitarbeiter wurde nach Angaben des Ministeriums Ende September von Sicherheitskameras in der Nähe des Konferenzraums gefilmt, zu dem er eigentlich keinen Zutritt hatte. Open AI teilte mit, es gebe derzeit keine Hinweise, dass die Person unrechtmäßig auf Quellcodes, Kundendaten oder die Gewichtungen der Modelle zugegriffen oder diese entwendet habe.
Open AI steht wegen verschiedener Sicherheitsvorfälle zunehmend unter Beobachtung. Erst am Freitag hatte das Unternehmen drei Forscher entlassen, da sie gegen interne Richtlinien zum Umgang mit sensiblen Informationen verstoßen hätten. Die Betroffenen kritisierten daraufhin, die plötzlichen Kündigungen könnten eine Unternehmenskultur gefährden, in der Sicherheitsbedenken offen angesprochen werden.
Apple bringt neues Smarthome-Display wegen Datenschutz-Streit nicht in die EU
Apple bringt wegen des Streits über den Zugang zu Nutzerdaten für KI-Rivalen sein neues Smarthome-Display nicht in der EU auf den Markt. Das Gerät mit dem Namen HomeView soll die Steuerung vernetzter Technik im Haushalt erleichtern, auch über die mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbesserte Apple-Sprachassistentin Siri. Diese KI-Siri ist aber auf iPhone und iPad in der EU wegen der Kontroverse mit der EU-Kommission nicht verfügbar.
Kernpunkt des Streits ist der Zugang von KI-Rivalen zu Daten von Apple-Kunden. Die Kommission beharrt darauf, dass Apple gemäß dem Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) den Konkurrenten gleiche Zugangsmöglichkeiten geben muss, um das eigene Produkt nicht zu bevorteilen. Der Konzern lehnt das unter Verweis auf die Datensicherheit ab und zieht es vor, die KI-Siri nicht in die Europäische Union zu bringen. „Apple arbeitet konstruktiv mit der EU zusammen, um eine Lösung zu finden“, hieß es vom Konzern bei der HomeView-Ankündigung zu der Situation. Das Smarthome-Display kommt zunächst nur in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Indien und Neuseeland auf den Markt.
Das Gerät kann bis zu sechs Personen in einem Haushalt über die Kamera erkennen und die angezeigten Informationen entsprechend personalisieren. Zudem kann man darüber Musik abspielen, Timer starten oder mit Video telefonieren. Google und Amazon, rivalisierende Anbieter von Smarthome-Plattformen, bieten bereits seit Jahren ähnliche Display-Geräte an.
Kernpunkt des Streits ist der Zugang von KI-Rivalen zu Daten von Apple-Kunden. Die Kommission beharrt darauf, dass Apple gemäß dem Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) den Konkurrenten gleiche Zugangsmöglichkeiten geben muss, um das eigene Produkt nicht zu bevorteilen. Der Konzern lehnt das unter Verweis auf die Datensicherheit ab und zieht es vor, die KI-Siri nicht in die Europäische Union zu bringen. „Apple arbeitet konstruktiv mit der EU zusammen, um eine Lösung zu finden“, hieß es vom Konzern bei der HomeView-Ankündigung zu der Situation. Das Smarthome-Display kommt zunächst nur in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Indien und Neuseeland auf den Markt.
Das Gerät kann bis zu sechs Personen in einem Haushalt über die Kamera erkennen und die angezeigten Informationen entsprechend personalisieren. Zudem kann man darüber Musik abspielen, Timer starten oder mit Video telefonieren. Google und Amazon, rivalisierende Anbieter von Smarthome-Plattformen, bieten bereits seit Jahren ähnliche Display-Geräte an.
Carim Soliman
Anthropic: KI-Modelle können sich auch ohne Cloud vervielfältigen
Kleinere KI-Modelle könnten sich nach Einschätzung der KI-Firma Anthropic in naher Zukunft auch ohne Zugriff auf Rechenzentren selbst vervielfältigen. In Versuchen hätten die Anwendungen ihren Programmcode eigenständig auf unzureichend abgesicherte smarte Haushaltsgeräte kopiert und sich in Netzwerken ausgebreitet, warnte das US-Startup am Dienstag. Dies erschwere die Abschaltung außer Kontrolle geratener Software, weil es keine zentrale Stelle hierfür gebe. Zudem könnten sich KI-Modelle auch auf untypischen Geräten zurechtfinden. Herkömmliche Computerviren werden meist speziell für bestimmte Hardware oder Betriebssysteme entwickelt.
Die KI-Modelle kopierten sich auf moderne Fernseher mit dem Betriebssystem Android und andere vernetzte Geräte, teilte Anthropic weiter mit. Zwar hätten sich die Programme bislang nur in einem vereinfachten Testaufbau erfolgreich vervielfältigen können. Bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit für künstliche Intelligenz könnte ihnen dies jedoch innerhalb der kommenden Monate auch unter realen Bedingungen gelingen.
Die von Anthropic veröffentlichten Erkenntnisse sind eine Hürde für eine wirksame Regulierung dieser Technologie. Ein Eckpfeiler der geforderten Maßnahmen ist der Einbau von „Notbremsen“, um sich verselbstständigende KI-Modelle zu stoppen. In den vergangenen Monaten hatten sich autonom agierende Programme mehrfach unbefugten Zugriff auf IT-Systeme verschafft. Vor diesem Hintergrund warnten zahlreiche führende KI-Experten, dass diese Technologie zur Auslöschung der Menschheit führen könnte.
Die KI-Modelle kopierten sich auf moderne Fernseher mit dem Betriebssystem Android und andere vernetzte Geräte, teilte Anthropic weiter mit. Zwar hätten sich die Programme bislang nur in einem vereinfachten Testaufbau erfolgreich vervielfältigen können. Bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit für künstliche Intelligenz könnte ihnen dies jedoch innerhalb der kommenden Monate auch unter realen Bedingungen gelingen.
Die von Anthropic veröffentlichten Erkenntnisse sind eine Hürde für eine wirksame Regulierung dieser Technologie. Ein Eckpfeiler der geforderten Maßnahmen ist der Einbau von „Notbremsen“, um sich verselbstständigende KI-Modelle zu stoppen. In den vergangenen Monaten hatten sich autonom agierende Programme mehrfach unbefugten Zugriff auf IT-Systeme verschafft. Vor diesem Hintergrund warnten zahlreiche führende KI-Experten, dass diese Technologie zur Auslöschung der Menschheit führen könnte.
Anne Eberhard
Open AI entlässt drei Entwickler wegen Umgang mit sensiblen Daten
Der KI-Entwickler Open AI hat drei Beschäftigte wegen angeblicher Verstöße gegen interne Richtlinien zum Umgang mit sensiblen Daten entlassen. „Unsere interne Untersuchung hat einen erheblichen Vertrauensbruch aufgedeckt“, schrieb das US-Unternehmen am Freitag auf X, ohne Details zu nennen. Die Entscheidung stehe in keinem Zusammenhang mit den Sicherheitsbedenken, die die Betroffenen geäußert hätten.
OpenAI Newsroom on Twitter / X
A note from our research leaders:Last week we parted ways with Jasmine, Mikita, and Tomek after a thorough investigation found they violated clear policies on handling sensitive information. Our internal investigation uncovered a significant breach of trust beyond what’s…— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 9, 2026
x.com
Diese hatten in einem Brief die Umstände ihrer Entlassung geschildert und betont, die Kündigungen untergrüben die bisherige Unternehmenskultur, die es Entwicklern erlaube, auf mögliche Risiken der Produkte hinzuweisen. „Ich glaube, wir wurden entlassen, weil wir die Sicherheit über die kurzfristigen geschäftlichen Interessen von Open AI gestellt haben“, ergänzte einer der Entlassenen in einem Beitrag auf X. Das Unternehmen wies diesen Vorwurf zurück. „Diskussionen über Sicherheit und Forschung werden täglich geführt, oft lebhaft und äußerst kritisch. Wir fördern diese Debatten aktiv und betrachten sie als unverzichtbar, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.“
Die Entlassenen stellten darüber hinaus in ihrem Brief klar, dass sie dem Nachrichtenportal The Information nicht als Insider für einen Bericht über die Risiken des neuesten KI-Modells von Open AI gedient hatten. Das Unternehmen hatte kurz darauf die Veröffentlichung von „GPT-6.1 Astra“ abgeblasen. Das Programm, das darauf ausgelegt ist, komplexe Aufgaben weitgehend selbständig zu erledigen, habe interne Sicherheitstests nicht bestanden und unerwünschtes Verhalten an den Tag gelegt. Die Entscheidung fiel einen Tag vor einer Open AI-Entwicklerkonferenz.
Derzeit läuft weltweit eine Diskussion über die Risiken künstlicher Intelligenz, nachdem außer Kontrolle geratene KI-Modelle mehrfach in IT-Systeme Dritter eingedrungen sind. Einige Experten sehen in dieser Technologie eine existenzielle Gefahr für die Menschheit. Zu ihnen gehört auch Open AI-Chef Sam Altman, der zusammen mit anderen führenden KI-Managern eine Drosselung des Entwicklungstempos fordert. Open AI hat inzwischen seinen für diesen Herbst geplanten Börsengang verschoben.