Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Space-X darf eine Million Satelliten für Rechenzentren ins All schicken
Berichte: Huang entschuldigt sich bei Nvidia-Angestellten
Rückkehr von Nvidia-Chef Huang begeistert auch asiatische Anleger
US-Banken schränken KI-Zugriff auf IT-Systeme ein
Regeln für Killerroboter: Staaten einigen sich nur auf Minimalkompromiss
Barbara Klimke
Space-X darf eine Million Satelliten für Rechenzentren ins All schicken
Das Raumfahrtunternehmen Space-X des Milliardärs Elon Musk darf bis zu einer Million Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken. Die US-Regulierungsbehörde FCC hat das dem Projekt des Konzerns mit dem Namen „Starmind“ genehmigt. „Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden Space-X und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht“, sagte der Behördenleiter, Brendan Carr. Befürworter von Rechenzentren im All argumentieren mit der reichlich verfügbaren Sonnenenergie für deren Betrieb und den Kühlmöglichkeiten.
Die Genehmigung ebnet den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von Space-X gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie benötigen riesige Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien, und auch Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde. Laut FCC muss Space-X zehn Prozent der maximal genehmigten Satelliten bis November 2035 ins All bringen, bis November 2038 müssen es dann fünfzig Prozent sein.
Die Genehmigung ebnet den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von Space-X gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie benötigen riesige Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien, und auch Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde. Laut FCC muss Space-X zehn Prozent der maximal genehmigten Satelliten bis November 2035 ins All bringen, bis November 2038 müssen es dann fünfzig Prozent sein.
Anna Schimpp
Medien: Huang will nach Rückkehr weiter keinen Nachfolgeplan
Der zurückgekehrte Nvidia-Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will. Nvidia habe ein Team aufgebaut, das im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Nachfolgeplanung brauche, da man mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere, sagte Huang dem Sender CNBC zufolge. Bei Nvidia berichten in einer ungewöhnlichen Führungsstruktur Dutzende Top-Manager direkt an Huang. Das macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen.
„Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben“, sagte Huang dem Magazin Wired zufolge bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Dienstag. „Es ist nicht, weil uns der Begriff unbekannt ist. Ich bin der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte.“
„Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben“, sagte Huang dem Magazin Wired zufolge bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Dienstag. „Es ist nicht, weil uns der Begriff unbekannt ist. Ich bin der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte.“
Barbara Klimke
Berichte: Huang entschuldigt sich bei Nvidia-Angestellten
Nvidia-Chef Jensen Huang hat sich bei den Konzernbeschäftigten für sein Verhalten entschuldigt. Bei einer Betriebsversammlung habe er den Angestellten des Chip-Unternehmens gesagt, dass er sie enttäuscht habe, melden mehrere US-Medien, darunter die Agentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Kreise.
Huang war am 12. November zurückgetreten, weil zwei außereheliche Affären bekannt geworden waren. Eine der Frauen wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Am Montag wurde Huang jedoch nach Eingreifen von Präsident Donald Trump vom Verwaltungsrat wieder als Nvidia-Chef eingesetzt.
Zu Beginn des Treffens im Hauptquartier des Chipherstellers habe Huang der Finanzchefin Colette Kress dafür gedankt, dass sie das Unternehmen in den knapp zwei Wochen, in denen er nicht CEO war, leitete, heißt es bei Bloomberg. In seiner Ansprache sagte er demnach auch, er sei täglich in anderthalb Stunden in Therapie, wie sowohl Wired als auch die New York Times berichten.
Huang war am 12. November zurückgetreten, weil zwei außereheliche Affären bekannt geworden waren. Eine der Frauen wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Am Montag wurde Huang jedoch nach Eingreifen von Präsident Donald Trump vom Verwaltungsrat wieder als Nvidia-Chef eingesetzt.
Zu Beginn des Treffens im Hauptquartier des Chipherstellers habe Huang der Finanzchefin Colette Kress dafür gedankt, dass sie das Unternehmen in den knapp zwei Wochen, in denen er nicht CEO war, leitete, heißt es bei Bloomberg. In seiner Ansprache sagte er demnach auch, er sei täglich in anderthalb Stunden in Therapie, wie sowohl Wired als auch die New York Times berichten.
Rückkehr von Nvidia-Chef Huang begeistert auch asiatische Anleger
Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag nach einem spektakulären Kurssprung an der Wall Street kräftig gestiegen. Die Entscheidung von Nvidia, Jensen Huang wieder als Vorstandschef einzusetzen, entfachte die Begeisterung der Anleger für Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz neu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte nach einer feiertagsbedingten Handelspause um 4,0 Prozent auf 58.688,85 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 2,5 Prozent höher bei 3764,80 Zählern. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans kletterte um 4,6 Prozent. Er erholte sich damit von einem Acht-Monats-Tief und steuert auf seinen größten Tagesgewinn seit dem 31. Juli zu.
Die Aktienmärkte in China und Hongkong folgen dem Trend. Sie haben sich am Dienstag von ihren tiefsten Ständen seit mehr als einem Jahr erholt.
Die Aktienmärkte in China und Hongkong folgen dem Trend. Sie haben sich am Dienstag von ihren tiefsten Ständen seit mehr als einem Jahr erholt.
US-Banken schränken KI-Zugriff auf IT-Systeme ein
In der US-Bankenbranche wächst offenbar das Misstrauen gegenüber autonom agierenden KI-Agenten. Einige Finanzinstitute schränkten den Zugriff dieser Programme auf ihre IT-Systeme ein, sagten mehrere Insider am Montag. Dies gelte inzwischen nicht nur für externe KI-Agenten, die etwa von Kunden verwendet werden, sondern auch für intern genutzte. Der Grund hierfür sei die jüngste Serie von Cyberangriffen durch außer Kontrolle geratene KI-Modelle. Um ähnliche Vorfälle zu verhindern, würden KI-Agenten von kritischen Systemen ferngehalten. Gleichzeitig investierten die Banken verstärkt in Cybersicherheit, um potenziell schädliche Aktivitäten rasch zu erkennen und zu bekämpfen. Darüber hinaus arbeiteten sie an Notfallplänen, sollte ein KI-Agent abgeschaltet werden müssen.
Der Cyberangriff auf die Entwicklerplattform Hugging Face sei ein Weckruf gewesen, sagte einer der Insider. Damals hatte ein KI-Modell die Sicherheitsvorkehrungen einer abgeschirmten Testumgebung überwunden und sich Zugang zum Internet verschafft. Anschließend drang das Programm in die IT-Systeme von Hugging Face ein. Bislang seien zwar keine großen Finanzinstitute Ziel ähnlicher Angriffe geworden, fügten die Insider hinzu. Dennoch studierten interne Teams die Vorgehensweisen von KI-Agenten bei solchen Vorfällen intensiv, um eigene Schwachstellen zu entdecken und Abwehrstrategien zu erarbeiten.
Banken stuften KI-Agenten inzwischen wie menschliche Beschäftigte ein, hieß es weiter. Die Programme hätten nur noch Zugriff auf diejenigen Systeme und Daten, die sie für ihre jeweilige Aufgabe benötigten. Gleichzeitig stellten die Institute sicher, dass KI-Agenten keinen Zugriff auf Passwörter und andere sicherheitsrelevante Informationen erhielten. Viele hätten bereits vor dem Hugging-Face-Vorfall solche Beschränkungen eingeführt. Sie seien in den vergangenen Monaten jedoch verschärft worden.
Darüber hinaus versuchten die Finanzinstitute, Verfahren zu entwickeln, um den Missbrauch von Zugangsdaten menschlicher Beschäftigter durch KI zu entdecken. Im Fokus stünden auch Wege, einen außer Kontrolle geratenen KI-Agenten notabzuschalten sowie dessen Aktionen lückenlos nachzuverfolgen.
Anna Schimpp
Regeln für Killerroboter: Staaten einigen sich nur auf Minimalkompromiss
Mehr als 120 Staaten haben sich in der Nacht auf einen Minimalkompromiss zum Umgang mit sogenannten Killerrobotern geeinigt. Russland, die USA und andere Staaten verhinderten Diplomaten zufolge, dass sich die Staaten auf Verhandlungen über einen rechtsverbindlichen Vertrag einigen. In den nächsten zwei Jahren sollen weitere rechtlich unverbindliche Beratungen über die tödlichen autonomen Waffensysteme stattfinden, sagte der Leiter der UN-Verhandlungen, Julien Thöni, in Genf – das ist der Kompromiss.
Rüstungsgegner gaben sich enttäuscht von dem Ergebnis, das nach fünf Tagen zustande kam. Die Initiative „Stop Killer Robots“ erklärte: Die Konferenz habe ein abgeschwächtes Mandat verabschiedet, das keinen klaren Weg zu einem rechtsverbindlichen Abkommen aufzeige. Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen in Kriegen dürften nicht Maschinen überlassen werden.
Künstliche Intelligenz bildet die Basis der Killerroboter. Sie können selbständig töten, ohne dass Menschen eingreifen. Mobile Systeme setzen sich selbst in Marsch oder werden in Marsch gesetzt. Dieser Marschbefehl stammt im Extremfall von anderen Robotern.
Die Staaten beraten seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der UN-Waffenkonvention über den Umgang mit den autonomen Waffensystemen. Deutschland hatte für einen zweistufigen Ansatz geworben: Einerseits ein Verbot vollautonomer Waffensysteme, die komplett außerhalb menschlicher Kontrolle operieren, andererseits Regulierung von Waffensystemen mit autonomen Funktionen. Die Konferenz entscheidet im Konsens, jedes Land kann also eine Einigung verhindern.
Rüstungsgegner gaben sich enttäuscht von dem Ergebnis, das nach fünf Tagen zustande kam. Die Initiative „Stop Killer Robots“ erklärte: Die Konferenz habe ein abgeschwächtes Mandat verabschiedet, das keinen klaren Weg zu einem rechtsverbindlichen Abkommen aufzeige. Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen in Kriegen dürften nicht Maschinen überlassen werden.
Künstliche Intelligenz bildet die Basis der Killerroboter. Sie können selbständig töten, ohne dass Menschen eingreifen. Mobile Systeme setzen sich selbst in Marsch oder werden in Marsch gesetzt. Dieser Marschbefehl stammt im Extremfall von anderen Robotern.
Die Staaten beraten seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der UN-Waffenkonvention über den Umgang mit den autonomen Waffensystemen. Deutschland hatte für einen zweistufigen Ansatz geworben: Einerseits ein Verbot vollautonomer Waffensysteme, die komplett außerhalb menschlicher Kontrolle operieren, andererseits Regulierung von Waffensystemen mit autonomen Funktionen. Die Konferenz entscheidet im Konsens, jedes Land kann also eine Einigung verhindern.
Anthropic-Aktien rutschen fast auf den Ausgabekurs ab
Die Papiere des Börsenneulings Anthropic haben einen Großteil ihres Kursgewinns vom ersten Handelstag wieder verloren. Sie fielen am zweiten Handelstag zeitweise bis auf 83,05 Dollar und lagen damit nur noch fünf Cent über dem Ausgabekurs von 83 Dollar.
„Es gibt einen Käuferstreik sowohl bei Anthropic als auch im breiteren KI- und Technologie-Sektor“, so der Analyst Emmanuel Valavanis von Forte Securities. „Es gibt viele Kunden, die offenbar keine Zuteilungen erhalten haben und, da sie von der Party ausgeschlossen wurden, nicht bereit sind, die Scherben nun aufzukehren."
„Es gibt einen Käuferstreik sowohl bei Anthropic als auch im breiteren KI- und Technologie-Sektor“, so der Analyst Emmanuel Valavanis von Forte Securities. „Es gibt viele Kunden, die offenbar keine Zuteilungen erhalten haben und, da sie von der Party ausgeschlossen wurden, nicht bereit sind, die Scherben nun aufzukehren."
Wall-Street-Aufsichtsbehörde untersucht laut Bericht die Buchführung von Nvidia
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC untersucht die Buchführungspraktiken von Nvidia. Das berichtet Reuters. Die Nachrichtenagentur konnte indes nicht ermitteln, wann die Behörde ihre Untersuchung eingeleitet hat, und berief sich auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Ein Sprecher von Nvidia reagierte nicht sofort auf eine Bloomberg-Anfrage zu dem Bericht. Die SEC lehnte eine Stellungnahme ab.
Die Nvidia-Aktie gab am Freitag um mehr als 14 Prozent nach. Bis zum Handelsschluss am Donnerstag hatte sie in diesem Jahr bereits 22 % verloren.
Die Nvidia-Aktie gab am Freitag um mehr als 14 Prozent nach. Bis zum Handelsschluss am Donnerstag hatte sie in diesem Jahr bereits 22 % verloren.
Fünf EU-Länder planen Zentrum für KI in der Verteidigung
Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Schweden wollen gemeinsam ein internationales Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Verteidigung gründen. Die fünf Partnerländer erklärten bei einer Gründungskonferenz im westfranzösischen Rennes ihre Beitrittsabsicht offiziell, wie das französische Verteidigungsministerium am Freitagabend in Paris mitteilte. Die Initiative soll gleichgesinnten Staaten offenstehen.
Ziel der geplanten Organisation mit Sitz in Rennes ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung militärischer Operationen zu beschleunigen. Im Laufe des kommenden Jahres soll das Zentrum, kurz: ICAID, voll einsatzfähig sein.
Ziel der geplanten Organisation mit Sitz in Rennes ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung militärischer Operationen zu beschleunigen. Im Laufe des kommenden Jahres soll das Zentrum, kurz: ICAID, voll einsatzfähig sein.
Anthropic mit Rekord-Börsengang: 107,3 Milliarden Dollar
Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte.
Damit nicht genug: In den Handel startete die Aktie mit einem Kursplus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Im späteren Handelsverlauf rutschte der Kurs zeitweise an die Marke von 100 Dollar ab.
Der Rekord-Börsengang gilt als wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.
Es ist der erste Börsengang einer der großen KI-Firmen, die Vorreiter bei der Entwicklung der Technologie sind. OpenAI will im kommenden Jahr folgen.
Damit nicht genug: In den Handel startete die Aktie mit einem Kursplus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Im späteren Handelsverlauf rutschte der Kurs zeitweise an die Marke von 100 Dollar ab.
Der Rekord-Börsengang gilt als wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.
Es ist der erste Börsengang einer der großen KI-Firmen, die Vorreiter bei der Entwicklung der Technologie sind. OpenAI will im kommenden Jahr folgen.
Der Ansturm von Interessenten war so groß, dass Anthropic nicht nur den Ausgabepreis über der zunächst vorgegebenen Spanne von 70 bis 78 Dollar festsetzte – sondern auch mehr Aktien als geplant herausrückte. So sollten im Hauptteil der Platzierung zunächst 825 Millionen Aktien ausgegeben werden – am Ende wurden es 980 Millionen. Zu einem Ausgabepreis von 83 Dollar brachten sie rund 81,3 Milliarden Dollar ein. Darüber hinaus verkaufte Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren wie Google, Microsoft und die Chipfirma AMD. Dadurch entstand ein Gesamterlös von 107,3 Milliarden Dollar (aktuell knapp 98 Milliarden Euro). Der Sprung zu Handelsbeginn zeigt, dass Anthropic mit der Erhöhung nicht den Bogen überspannt hatte.
Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar. Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten.
Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier. Rund 400 von ihnen halten sogar ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar, errechnete der Sender CNBC. Die sieben Gründer behalten auch nach dem Börsengang die Mehrheit der Stimmrechte – und damit auch die Kontrolle über das Unternehmen.
Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar. Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten.
Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier. Rund 400 von ihnen halten sogar ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar, errechnete der Sender CNBC. Die sieben Gründer behalten auch nach dem Börsengang die Mehrheit der Stimmrechte – und damit auch die Kontrolle über das Unternehmen.
Deutsche Telekom beteiligt sich an Mistral AI
Die Deutsche Telekom steigt beim größten europäischen KI-Unternehmen Mistral AI ein. Die Konzerntochter T.Capital Tech Fund habe bei einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro in das französische Start-up investiert. Das teilte die Telekom auf Nachfrage mit und sprach von einem ersten Schritt zu einer strategischen Partnerschaft. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.
Laut Mitteilung planen die Telekom und Mistral, gemeinsam Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stütze sich auf Investitionen der Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland und die wachsende Präsenz von Mistral.
Die Telekom hatte im Februar in München eine KI-Fabrik in Betrieb genommen. Wegen der hohen Nachfrage baut der Konzern den Standort aus. Die Telekom investiert knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro in die Fabrik und verdoppelt so die Rechenleistung der Anlage. Zu den Nutzern zählen namhafte Industrieunternehmen wie Siemens und Daimler Trucks. Die Infrastruktur dient unter anderem dem Training von KI-Sprachmodellen, der Robotik-Entwicklung und der Simulation komplexer Produktionsabläufe.
Laut Mitteilung planen die Telekom und Mistral, gemeinsam Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI zu unterstützen. Die Zusammenarbeit stütze sich auf Investitionen der Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland und die wachsende Präsenz von Mistral.
Die Telekom hatte im Februar in München eine KI-Fabrik in Betrieb genommen. Wegen der hohen Nachfrage baut der Konzern den Standort aus. Die Telekom investiert knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro in die Fabrik und verdoppelt so die Rechenleistung der Anlage. Zu den Nutzern zählen namhafte Industrieunternehmen wie Siemens und Daimler Trucks. Die Infrastruktur dient unter anderem dem Training von KI-Sprachmodellen, der Robotik-Entwicklung und der Simulation komplexer Produktionsabläufe.
Barbara Klimke
Anthropic legt Ausgabepreis für Aktien auf 83 Dollar fest
Die KI-Firma Anthropic strebt einen Rekordbörsengang an. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma Space-X. Der schärfste Konkurrent des Chat-GPT-Entwicklers Open AI startet damit heute mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.
Laut einer Mitteilung von Anthropic wurden 980 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar verkauft. Ursprünglich sollten in diesem Teil der Aktienplatzierung nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Doch angesichts einer hohen Nachfrage beschloss Anthropic, sich von mehr Papieren zu trennen. Der Ausgabepreis liegt zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.
Darüber hinaus verkauft Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren. Insgesamt bringt die Aktienplatzierung damit mehr als 107 Milliarden Dollar auf die Waage. Space-X hatte im Juni inklusive einer Mehrzuteilungsoption rund 86 Milliarden Dollar eingenommen.
Das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne wären die ursprünglich in der Platzierung angebotenen Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Dem Stand nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber.
Das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne wären die ursprünglich in der Platzierung angebotenen Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Dem Stand nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber.
Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit Chat-GPT, sondern auch mit Techfirmen wie Google, Microsoft und Meta. Zuletzt gab es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um Risiken der Technologie. Open AI verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr – unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologie.
Nvidia stellt Verkauf von KI-Chips nach China ein
Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht sich nach der Spionageaffäre um den ehemaligen Konzernchef Jensen Huang aus dem chinesischen Markt zurück. Das Unternehmen werde keine weiteren KI-Prozessoren mehr dorthin liefern, kündigte die Interimschefin Colette Kress bei einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalsergebnisse an. Im Ausblick für das laufende Quartal seien keinerlei Einnahmen aus dem Verkauf dieser Produkte nach China enthalten. In den vergangenen drei Monaten hatte der US-Konzern dort Erlöse von 2,4 Milliarden Dollar erzielt.
Nvidia darf bislang eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter. Der Auslöser ist die außereheliche Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die Geschäftsfrau soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Mit ihrem Hochtechnologie-Embargo wollen die USA den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.
Nvidia darf bislang eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter. Der Auslöser ist die außereheliche Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Die Geschäftsfrau soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Mit ihrem Hochtechnologie-Embargo wollen die USA den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.
Barbara Klimke
Nvidia: Keine Pläne für Huangs Rückkehr als CEO
Nvidia hat nicht vor, den zurückgetretenen Chef Jensen Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Huang selbst hatte wenige Stunden zuvor auf Plädoyers für seine Rückkehr verwiesen und betont, er würde ein solches Angebot des Verwaltungsrates annehmen.
Jones äußerte sich auch erstmals zu den Gründen für Huangs Abgang. Der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das „mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war“, sagte er: „Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.“
Anleger hatten kein Problem mit der Ankündigung. Das Plus beim Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel weitete sich danach von zwei auf mehr als drei Prozent aus. Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären publik geworden waren; eine der Frauen wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein.
Jones äußerte sich auch erstmals zu den Gründen für Huangs Abgang. Der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das „mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war“, sagte er: „Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.“
Anleger hatten kein Problem mit der Ankündigung. Das Plus beim Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel weitete sich danach von zwei auf mehr als drei Prozent aus. Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären publik geworden waren; eine der Frauen wird von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein.
Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn
Das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia ist im letzten Quartal mit dem zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar – ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr. Nachbörslich legten die Nvidia-Aktien zunächst leicht zu.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt. Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.